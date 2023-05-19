Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Буданов: Я победой все эти события не заканчиваю. Дальше – реинтеграция

Алена МазуренкоПятница, 19 мая 2023, 23:57
Буданов: Я победой все эти события не заканчиваю. Дальше – реинтеграция
скриншот

Руководитель Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов считает, что после победы Украину ждет многолетняя реинтеграция временно оккупированных территорий, которые 9 лет жили в окружении российской пропаганды.

Источник: Буданов в интервью Дмитрию Комарову, "Год за кадром. Разведчик"

Прямая речь: "Я победой не завершаю все эти события. Я вас немножко удивлю, но победой все не остановится. Нас ждет достаточно сложный этап, он будет, можно сказать, многолетним, фактической реинтеграции наших территорий.

Потому что, извините, мы сейчас получим плюс 3 млн населения, которое девять лет жило под российской пропагандой, они уже с другим восприятием мира. Это не будет так легко как кажется".

Детали: Буданов отметил, что победа для Украины - это возвращение к админграницам 1991 года.

При этом он предположил, что даже в случае возвращения Украины к границам 1991 года, Россия - может не капитулировать, а видоизмениться. На ее территории могут появиться новые государства.

По его словам, день победы Украины будет четко очерчен, а дальше будет продолжаться тяжелая работа и довольно длительный период: "Нам надо будет достаточно серьезно видоизменять экономику, пересмотреть видение новых альянсов и союзов, которые создадутся".

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь: "Будет новая архитектура безопасности в мире. Это не будет касаться только нас. Это мировой вопрос. Поэтому работы будет достаточно много".

Буданов считает, что модель государства после победы не стоит менять в регионах, которые длительное время находились в оккупации, возможно там будет необходима "жесткая рука".

Темы: БудановвойнаРосcияоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генштаб промолчал о боях в Бахмуте, ISW назвал причину

NYT о Белгородской области: Подразделения понесли незначительные потери

Лукашенко: Успокойтесь, умирать не собираюсь

"Это дискредитация": депутат Арьева говорит, что не была под наркотиком в ДТП

Путину принесли карту, где "нет Украины", а он снова решил похвастаться "знанием истории"

Гайдай о назначении послом в Казахстане: Официального отказа нет

Все новости...
Буданов
Буданов об охоте на себя: "Мне это нравится"
Россияне не имели другого плана, кроме высадки десанта в Гостомеле – Буданов
Буданов признался, что нардепа Шевченко задействовали для "коммуникации" с Лукашенко
Последние новости
07:24
06:53
Бахмут и Марьинка остаются эпицентром боевых действий – сводка
06:10
На оккупированной Луганщине захватчики планируют новую волну вывоза детей – сопротивление
05:06
Генштаб промолчал о боях в Бахмуте, ISW назвал причину
04:06
Пентагон объяснил детали предоставления Украине F-16
03:18
Резников и глава Пентагона обсудили подготовку к следующему "Рамштайну"
02:33
Госдеп США о "зерновой сделке": Россия продолжает прибегать к "явным нарушениям"
01:44
Россия заявила о перехвате бомбардировщиков США, Пентагон ответил
00:58
Враг бил по громадам Сумщины, сбросил 6 мин
00:12
В Белгороде с БПЛА сброшено взрывное устройство – российские власти
Все новости...
Реклама: