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Буданов: Я победой все эти события не заканчиваю. Дальше – реинтеграция

Алена МазуренкоПятница, 19 мая 2023, 23:57
Буданов: Я победой все эти события не заканчиваю. Дальше – реинтеграция
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Руководитель Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов считает, что после победы Украину ждет многолетняя реинтеграция временно оккупированных территорий, которые 9 лет жили в окружении российской пропаганды.

Источник: Буданов в интервью Дмитрию Комарову, "Год за кадром. Разведчик"

Прямая речь: "Я победой не завершаю все эти события. Я вас немножко удивлю, но победой все не остановится. Нас ждет достаточно сложный этап, он будет, можно сказать, многолетним, фактической реинтеграции наших территорий.

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Потому что, извините, мы сейчас получим плюс 3 млн населения, которое девять лет жило под российской пропагандой, они уже с другим восприятием мира. Это не будет так легко как кажется".

Детали: Буданов отметил, что победа для Украины - это возвращение к админграницам 1991 года.

При этом он предположил, что даже в случае возвращения Украины к границам 1991 года, Россия - может не капитулировать, а видоизмениться. На ее территории могут появиться новые государства.

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По его словам, день победы Украины будет четко очерчен, а дальше будет продолжаться тяжелая работа и довольно длительный период: "Нам надо будет достаточно серьезно видоизменять экономику, пересмотреть видение новых альянсов и союзов, которые создадутся".

Прямая речь: "Будет новая архитектура безопасности в мире. Это не будет касаться только нас. Это мировой вопрос. Поэтому работы будет достаточно много".

Буданов считает, что модель государства после победы не стоит менять в регионах, которые длительное время находились в оккупации, возможно там будет необходима "жесткая рука".

Темы: БудановвойнаРосcияоккупация
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