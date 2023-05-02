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"Жалкувати не потрібно": Шуляк про скандальний візит у госпіталь до пораненого бійця

Софія Середа, Тетяна ЛозовенкоВівторок, 2 травня 2023, 00:11
Жалкувати не потрібно: Шуляк про скандальний візит у госпіталь до пораненого бійця
Шуляк, фото уп

Очільниця пропрезидентської партії Олена Шуляк не жалкує про свій візит у госпіталь до пораненого бійця через містобудівну реформу.

Джерело: Шуляк в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "Це вже сталося, жалкувати непотрібно. Проблема в тому, що я жива людина, і коли я бачу пост пораненого бійця, коли людина пише не про свою реабілітацію, не про своїх рідних, не про своїх побратимів, а про містобудування це кляте, звичайно, я вважала, що потрібно прийти і пояснити, відповісти на всі запитання".

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Деталі: За словами Шуляк, їй також "не соромно ні за одну кому, за жодне слово в цьому законопроєкті". 

Нагадаємо: 13 грудня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №5655 щодо реформування сфери містобудівної діяльності, який, зокрема, критикували глави українських міст та селищ, архітектори та громадські активісти.

17 грудня 2022 року Шуляк прийшла у палату до військового та юриста Олега Симороза, який підірвався на протитанковій міні і втратив обидві ноги. Шуляк збиралася обговорити резонансний допис Симороза, в якому той розкритикував її законопроєкт щодо містобудування 5655, який раніше прийняла Верховна Рада.

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"Олена Шуляк, я трохи не за це воював та віддав дві ноги, але обіцяю, що ти мразота та твої петушині соратники зі слуги народу та ОПЗЖ відповісте", - написав Симороз 13 грудня.

Після цього Янченко заявила про ганебний вчинок Шуляк і про свій вихід із партії

Теми: Слуга народупартії
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