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Шуляк каже, що приходила до бійця в палату не через закон, а щоб допомогти. Попросила вибачення

Олександр ШумілінВівторок, 20 грудня 2022, 14:19
Шуляк каже, що приходила до бійця в палату не через закон, а щоб допомогти. Попросила вибачення
Олена Шуляк: фото "Слуга народу"

Глава партії "Слуга народу" Олена Шуляк попросила вибачення у пораненого бійця, до якого приходила у палату з’яcовувати стосунки через законопроєкт щодо містобудування її авторства.

Джерело: повідомлення Шуляк у Facebook

Пряма мова: "Кожен день, кожна справа спрямовані на одне — як підтримати, як допомогти тим, хто сьогодні захищає країну, як дати їм упевненість у тому, що вони мають відігравати провідну роль у відновленні країни.

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Саме це і є метою моїх зустрічей і спілкування із захисниками. Не лише у тилу, а і на фронті — в Купянську, Херсоні, а тиждень тому — і в Бахмуті…

Як і багато хто з нас, я сьогодні не в окопах під обстрілами. Але про те, як воно там — бачила на власні очі, знаю з перших вуст. І якщо якісь мої вчинки або слова чимось образили бійця, я прошу вибачення. Я точно цього не хотіла, не планувала і не прагнула. А якщо це так було сприйнято — перепрошую.

Я — як і усі ми — у вічному боргу перед військовими і волонтерами, які стоять на захисті нашої держави, нашої країни, нашого життя".

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Деталі: Шуляк ніяк не прокоментувала рішення нардепки Галини Янченко залишити партію. Також вона у своєму пості не вказала, що йдеться про Олега Симороза.

Що цьому передувало: 17 грудня Шуляк прийшла у палату до військового та юриста Олега Симороза, який підірвався на протитанковій міні і втратив обидві ноги. Шуляк збиралася обговорити резонансний допис Симороза, в якому той розкритикував її законопроєкт щодо містобудування 5655, який раніше прийняла Верховна Рада.

"Олена Шуляк, я трохи не за це воював та віддав дві ноги, але обіцяю, що ти мразота та твої петушині соратники зі слуги народу та ОПЗЖ відповісте", - написав Симороз 13 грудня.

Після цього Янченко заявила про ганебний вчинок Шуляк і про свій вихід із партії.

13 грудня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №5655 щодо реформування сфери містобудівної діяльності, який, зокрема, критикували глави українських міст та селищ, архітектори та громадські активісти.

Теми: Слуга народу
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