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Шмигаль під час зустрічі передав Папі Римському фотоальбом про злочини Росії в Україні

"Українська правда"Четвер, 27 квітня 2023, 17:10
Шмигаль під час зустрічі передав Папі Римському фотоальбом про злочини Росії в Україні
Фото: Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у четвер зустрівся у Ватикані із Папою Римським Франциском і передав йому фотоальбом про злочини Росії в Україні.

Джерело: повідомлення Шмигаля

Дослівно: "Передав Папі Франциску фотоальбом про злочини Росії в Бучі, Бородянці й інших містах України. Цей альбом наочно демонструє ненависть і жорстокість агресора, які він приніс на українські землі".

Деталі: В повідомленні Шмигаль висловив сподівання, що Ватикан долучиться до реалізації формули миру президента Володимира Зеленського, "зокрема до процесу повернення полонених і депортованих, відновлення справедливості та фіксації закінчення війни".

Він також запросив Папу Франциска в Україну.

Передісторія:

  • У лютому 2023 року Франциск заявляв, що готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським і Росії Володимиром Путіним.

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Теми: Шмигаль Папа Римський
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