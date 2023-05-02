Силовики просять Раду відкласти розгляд постанови про 30 тисяч для військових
Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що силовий блок пропонує відкласти розгляд постанови про виплату військовим премії в 30 тисяч гривень, а натомість створити спільну робочу групу і розробити законопроєкт, який урегулює питання оплати праці захисників.
Джерело: Арахамія у Telegram
Деталі: Арахамія повідомив, що парламент отримав лист від силового блоку з їхнім баченням щодо оплати праці особового складу.
Військові вважають, що проголосована нещодавно правка не вирішує питання, пов’язані з грошовою винагородою, зокрема, строковиків і курсантів.
Також ця правка не враховує особливостей проходження служби в різних регіонах і виконання завдань різного ступеня складності.
Пряма мова Арахамії: "Автори листа пропонують надалі розробляти нормативну базу щодо оплати праці захисників більш диференційовано і головне – із залученням командування та представників сектора нацбезпеки й оборони".
У листі, який підписали міністр оборони Олексій Резніков, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генштабу ЗСУ Сергій Шаптала, голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко, командувач Нацгвардії Юрій Лебідь, голова СБУ Василь Малюк, закликають відкласти розгляд проєкту постанови із цією правкою.
Натомість у силовому блоці пропонують зібрати робочу групу з представників Ради, Кабміну і Генштабу ЗСУ та до кінця травня спільно розробити законопроект, який урегулює питання оплати праці захисників.
Арахамія додав, що буде пропонувати Раді відкласти розгляд постанови №8312-П і негайно створити запропоновану силовиками робочу групу.
Що було раніше:
- 10 квітня Верховна Рада проголосувала в цілому за законопроєкт з правкою, що повертає виплату 30 тисяч гривень для українських військових, які перебувають поза місцями бойових дій.
- Того ж дня народний депутат від фракції "Голос" Володимир Цабаль подав постанову, якою було заблоковано підписання цього законопроєкту спікером Верховної Ради. "Поки ця постанова не буде розглянута в залі, спікер не має права підписати закон. А це в найближчі тижні не відбудеться через графік засідання Ради", - пояснив нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк в Telegram.
- В МВФ вважають, що прийнятий Радою в квітні законопроєкт про повернення виплати 30 тисяч гривень військовим не визначає джерел фінансування цих додаткових витрат у понад 4 млрд дол, тому може призвести до зростання бюджетного дефіциту в 2023 році.