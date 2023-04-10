Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Рада проголосувала за повернення 30 тис. грн виплат усім військовим. Але це не остаточно

Олександр ШумілінПонеділок, 10 квітня 2023, 15:46
Рада проголосувала за повернення 30 тис. грн виплат усім військовим. Але це не остаточно
Фото: Мілітарний

Верховна рада в понеділок проголосувала в цілому за законопроєкт з правкою, що повертає виплату 30 тисяч гривень для українських військових, які перебувають поза місцями бойових дій.

Джерело: повідомлення нардепів Дмитра Разумкова, Ярослава Железняка

Деталі: У понеділок Рада прийняла 277-ма голосами в цілому законопроєкт 8312 "щодо удосконалення правового регулювання питань, пов'язаних із здійсненням заходів правового режиму воєнного стану".

Під час його розгляду представники депутатського об’єднання колишнього спікера Разумкова "Розумна політика" внесли правку, що передбачає "повернення виплат у 30 тисяч військовим, службі цивільного захисту, поліцейським за рахунок обмеження зарплат топ-посадовцям". Парламент підтримав її 254-ма голосами.

Водночас Железняк повідомив, що правка "повертає надбавку захисникам шляхом економії на скорочені зарплат для держслужбовців та менеджменту держпідприємств (до 10 мінімальних зарплат)".

Законопроєкт поки не підписав голова Верховної Ради.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова Железняка: "І тут головне, щоб повернення надбавок спрацювало:

  • скоріш за все потрібно змінювати Бюджет;
  • обмеження на зарплати до 10 мінзарплат це дуже мала економія. Навіть на 2% від запланованих видатків не вистачить. Нагадаю, що ми в день на виплати військовим витрачали 2,7 млрд грн.

Тому я б поки не так однозначно стверджував, що повернули".

Читайте також: 30 тисяч отримають не всі. Як змінилися зарплати та пенсії для військових з 1 лютого

Передісторія:

  • Через зміни законодавства з 1 лютого для військовослужбовців, які перебувають далеко в тилу, поза зоною бойових дій і не виконують завдань на сході, півдні чи півночі країни, скасували додаткову місячну виплату у 30 тисяч гривень.

Теми: грошіармія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спецпризначенці РФ зазнали шалених втрат, це змінило динаміку війни – витік з Пентагону

фото, відеоУП знайшла нардепа-втікача Онищенка в Куршевелі

Xiaomi відреагувала на "спонсора війни" в Україні: Ми за мир

В Україні закінчився опалювальний сезон

відеоНапередодні Великодня до українців звернулася СБУ

фотоНа в'їзді в Київ зупинили священника УПЦ МП із трудовою книжкою РФ

Усі новини...
гроші
Проросійська партія Болгарії зібрала підписи для референдуму проти впровадження євро
Міжнародні резерви в березні досягли рекорду за останні 11 років
Російський рубль впав до найнижчого рівня за останній рік - 80 за долар
Останні новини
15:47
фотоЗ України до Болгарії намагалися вивезти скрипку Страдіварі
15:39
"Нова пошта" скасувала плату за переадресацію відправлень у межах міста
15:31
Чи потрібно брати рецепт для закупівлі ліків на фронт – пояснює МОЗ
15:29
відеоЗСУ показали вуличний бій у Бахмуті
15:26
Новий випуск УП.Чат: злив секретних даних у США, український контрнаступ та паспорти РФ в УПЦ МП
15:25
Співвласник компанії, підозрюваної в "схемі" на ОПЗ, прокоментував звинувачення НАБУ
15:22
Франція готова надати Україні 2 млрд євро фінансової допомоги – Шмигаль
15:21
У ВР зареєстрували законопроєкт, який пропонує розширити перелік військових з інвалідністю
15:03
МЗС у відповідь на хамство Орбана нагадало про залежність Угорщини від ЄС
15:02
Експорт нафти з РФ у березні сягнув рекорду з пандемії, але доходи впали на 40% за рік
Усі новини...
Реклама: