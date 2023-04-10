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Рада проголосувала за повернення 30 тис. грн виплат усім військовим. Але це не остаточно

Олександр ШумілінПонеділок, 10 квітня 2023, 15:46
Рада проголосувала за повернення 30 тис. грн виплат усім військовим. Але це не остаточно
Фото: Мілітарний

Верховна рада в понеділок проголосувала в цілому за законопроєкт з правкою, що повертає виплату 30 тисяч гривень для українських військових, які перебувають поза місцями бойових дій.

Джерело: повідомлення нардепів Дмитра Разумкова, Ярослава Железняка

Деталі: У понеділок Рада прийняла 277-ма голосами в цілому законопроєкт 8312 "щодо удосконалення правового регулювання питань, пов'язаних із здійсненням заходів правового режиму воєнного стану".

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Під час його розгляду представники депутатського об’єднання колишнього спікера Разумкова "Розумна політика" внесли правку, що передбачає "повернення виплат у 30 тисяч військовим, службі цивільного захисту, поліцейським за рахунок обмеження зарплат топ-посадовцям". Парламент підтримав її 254-ма голосами.

Водночас Железняк повідомив, що правка "повертає надбавку захисникам шляхом економії на скорочені зарплат для держслужбовців та менеджменту держпідприємств (до 10 мінімальних зарплат)".

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Законопроєкт поки не підписав голова Верховної Ради.

Пряма мова Железняка: "І тут головне, щоб повернення надбавок спрацювало:

  • скоріш за все потрібно змінювати Бюджет;
  • обмеження на зарплати до 10 мінзарплат це дуже мала економія. Навіть на 2% від запланованих видатків не вистачить. Нагадаю, що ми в день на виплати військовим витрачали 2,7 млрд грн.

Тому я б поки не так однозначно стверджував, що повернули".

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Передісторія:

  • Через зміни законодавства з 1 лютого для військовослужбовців, які перебувають далеко в тилу, поза зоною бойових дій і не виконують завдань на сході, півдні чи півночі країни, скасували додаткову місячну виплату у 30 тисяч гривень.

Теми: грошіармія
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