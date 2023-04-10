Рада проголосувала за повернення 30 тис. грн виплат усім військовим. Але це не остаточно

Верховна рада в понеділок проголосувала в цілому за законопроєкт з правкою, що повертає виплату 30 тисяч гривень для українських військових, які перебувають поза місцями бойових дій.

Джерело: повідомлення нардепів Дмитра Разумкова, Ярослава Железняка

Деталі: У понеділок Рада прийняла 277-ма голосами в цілому законопроєкт 8312 "щодо удосконалення правового регулювання питань, пов'язаних із здійсненням заходів правового режиму воєнного стану".

Під час його розгляду представники депутатського об’єднання колишнього спікера Разумкова "Розумна політика" внесли правку, що передбачає "повернення виплат у 30 тисяч військовим, службі цивільного захисту, поліцейським за рахунок обмеження зарплат топ-посадовцям". Парламент підтримав її 254-ма голосами.

Водночас Железняк повідомив, що правка "повертає надбавку захисникам шляхом економії на скорочені зарплат для держслужбовців та менеджменту держпідприємств (до 10 мінімальних зарплат)".

Законопроєкт поки не підписав голова Верховної Ради.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова Железняка: "І тут головне, щоб повернення надбавок спрацювало:

скоріш за все потрібно змінювати Бюджет;

обмеження на зарплати до 10 мінзарплат це дуже мала економія. Навіть на 2% від запланованих видатків не вистачить. Нагадаю, що ми в день на виплати військовим витрачали 2,7 млрд грн.

Тому я б поки не так однозначно стверджував, що повернули".

Читайте також: 30 тисяч отримають не всі. Як змінилися зарплати та пенсії для військових з 1 лютого

Передісторія: