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У Білорусі заявили, що вже готують майданчики під стратегічну ядерну зброю РФ

Ірина БалачукП'ятниця, 14 квітня 2023, 14:12
У Білорусі заявили, що вже готують майданчики під стратегічну ядерну зброю РФ
Міністр оборони РБ Віктор Хренін. Фото Белта

Білорусь уже займається підготовкою майданчиків для розміщення стратегічної ядерної зброї Росії, повідомив міністр оборони РБ Віктор Хренін.

Джерело: білоруське держвидання Белта з посиланням на заяву Хреніна

Пряма мова Хреніна: "Якщо потрібно, у нас буде і стратегічна ядерна зброя. І ми вже займаємося підготовкою наявних у нас майданчиків. І якщо ворожа риторика продовжиться, це буде наступний крок. На силу ми будемо відповідати тільки силою. По-іншому на Заході не розуміють".

Деталі: Він додав, що тактичну ядерну зброю, яка буде розміщена в Білорусі, зможе використовувати тільки російська сторона.

При цьому Хренін нагадав, що в Білорусі "підготовлено техніку, літаки, які можуть нести ядерні боєприпаси", також РБ отримала "сучасний комплекс "Іскандер", який також здатний застосовувати ракети з ядерними боєголовками".

А наступного тижня, за словами міністра оборони РБ, завершиться підготовка відповідного білоруського підрозділу в Росії.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 31 березня самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко у своєму зверненні до народу заговорив про можливість розміщення російської стратегічної ядерної зброї на білоруській території.
  • На початку квітня глава Міноборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Білорусь вже має у своєму розпорядженні штурмові літаки та комплекси "Іскандер-М", які здатні завдати тактичні ядерні удари.

Теми: Білорусьядерна зброяРосія
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