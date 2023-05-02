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Евакуйований з "Борисполя" літак SkyUp почав виконувати рейси на замовлення Air Moldova

Вівторок, 2 травня 2023, 12:35

Літак Boeing 737-800, який український лоукостер SkyUp зміг евакуювати з аеропорту Бориспіль на початку квітня, виконує рейси на замовлення молдовської авіакомпанії Air Moldova.

Про це повідомляє avianews.com, пише "Європейська правда".

Зазначається, що цей авіалайнер із реєстрацією UR-SQP більше року простоював у Борисполі. Він був єдиний у флоті SkyUp, який авіакомпанія не встигла вивезти за межі України на момент широкомасштабного російського вторгнення.

4 квітня пілоти лоукостера злетіли з Борисполя та приземлилися в румунському аеропорту Яси. Евакуація проходила в атмосфері таємності. SkyUp не коментує подробиці вивезення літака.

За даними онлайн-радару Flightradar24, Boeing 737-800 UR-SQP 27 квітня вилетів з Ясс до Кишинева і тепер виконує рейси на замовлення молдавської авіакомпанії Air Moldova до міст Європи.

Авіакомпанія Air Moldova наразі перебуває на межі банкрутства і скасовує низку рейсів через серйозні фінансові проблеми.

Нагадаємо, у вересні WizzAir перегнала зі Львова до Польщі свій комерційний літак, який застряг там на початку повномасштабної війни. У грудні змогли повернутись додому два військово-транспортні літаки Туреччини Airbus A400M.

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Теми: Бориспільавіа
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