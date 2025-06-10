У Борисполі після нічної атаки і масштабної пожежі скасували всі масові заходи

Влада міста Бориспіль Київської області після нічної атаки і пожежі на промисловому об’єкті скасувала всі масові заходи на невизначений термін.

Джерело: виконавчий комітет Бориспільської міської ради у Facebook

Дослівно: "Інформуємо, що у зв’язку з безпековою ситуацією в регіоні від сьогодні всі масові заходи на території Бориспільської міської територіальної громади призупинені на невизначений термін".

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Деталі: Влада закликала до відповідальність організаторів вже запланованих заходів.

Що було раніше: Перед цим повідомлялось, що внаслідок російської масованої атаки уночі 10 червня у місті Борисполі горів промисловий об’єкт. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 2500 кв. м.

Згодом речник ДСНС Київщини вікторія Рубан у коментарі "Українській правді" уточнила, що горів об’єкт на виїзді з Борисполя. На запитання про те, що на пожежних машинах написано "Бориспільський аеропорт", вона зазначила, що пожежа була не на летовищі.