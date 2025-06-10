У Борисполі вирувала масштабна пожежа: через нічну атаку горів промисловий об’єкт
Промисловий об’єкт горів у місті Бориспіль на Київщині внаслідок російської масованої атаки уночі 10 червня.
Джерело: ДСНС та мер Броварів Ігор Сапожко у Telegram, речник ДСНС Київщини вікторія Рубан у коментарі "Українській правді"
Дослівно ДСНС: "Внаслідок комбінованого ворожого удару виникло займання на одному з промислових об’єктів міста. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 2500 кв. м".
Деталі: Точну назву чи адресу об’єкта рятувальники не називають, але зазначають, що горіло у Бориспільській громаді. До ліквідації масштабної пожежі залучали 104 рятувальники та 35 одиниць техніки.
Доповнено: Згодом речник ДСНС Київщини вікторія Рубан у коментарі "Українській правді" уточнила, що горів об’єкт на виїзді з Борисполя. На запитання про те, що на пожежних машинах написано "Бориспільський аеропорт", вона зазначила, що пожежа була не на летовищі.
"Ні-ні, не аеропорт. Просто залучали ці машини. Їх завжди залучають до гасіння таких масштабних пожеж. Горів інший об’єкт у місті Бориспіль", – сказала речник.
"Крім того, через російські атаки зазнали руйнувань приватні житлові будівлі, гаражі та авто цивільного населення у Броварському, Фастівському та Обухівському районах Київщини. Інформація щодо постраждалих уточнюється", – зазначили в ДСНС.
Водночас мер Броварів Ігор Сапожко повідомив, що пошкоджено близько 20 приватних будинків у Броварах та Требухові, а також уламками пошкоджено автомобіль у Броварах.
"Без постраждалих", – зазначив Сапожко.