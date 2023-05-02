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Американці взяли інтерв'ю в дитячого омбудсмена Росії, в ОПУ прокоментували: Ілюстрація людожера

Олена РощінаВівторок, 2 травня 2023, 12:32
Американці взяли інтерв'ю в дитячого омбудсмена Росії, в ОПУ прокоментували: Ілюстрація людожера
Марія Львова-Бєлова, скриншот із відео VICE News

Американський канал "Vice News" взяв інтерв'ю в уповноваженої президента РФ із прав дитини Марії Львової-Бєлової, ордер на арешт якої видав Міжнародний кримінальний суд за депортацію українських дітей. Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк назвав її слова ілюстрацією "людожерства".

Джерело: відео "Vice News", коментар Михайла Подоляка у Twitter

Деталі: Щодо ордера МКС Львова-Бєлова з посмішкою сказала: "Я мати, цим все сказано. Який я воєнний злочинець, про що ви говорите?".

Після цього дитячий омбудсмен РФ почала з ледь стримуваною злістю говорити, що юрисдикцію Міжнародного кримінального суду Росія не визнає, а Женевська конвенція дає право "евакуювати" дітей із зон, де є небезпека для їхнього життя і здоров'я. 

Журналістка зазначила, що Женевська конвенція також передбачає, що евакуація людей має відбуватися до третьої країни, не причетної до конфлікту. 

На це Львова-Бєлова відповіла: "Донецька народна республіка, Луганська народна республіка не були Україною, вони були визнані нашою державою незалежними республіками". 

Журналістка зазначила, що проблема в дефініціях, що є Росією і що ні, хто є росіянином і хто – ні. Львова-Бєлова з посмішкою похитала головою: "Не зрозуміла".

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За словами Львової-Бєлової, росіяни "рятували" людей рік тому з оточеного ними ж Маріуполя, а тепер і з Бахмута, бо Україна начебто не подбала про евакуацію та гуманітарні коридори (Росія не погоджувалася на них – ред.).

На запитання журналістки, що хіба спроби зруйнувати націю і переміщення дітей – це не геноцид, коли Росія не хоче існування України, російська чиновниця холоднокровно відповіла: "Як ми можемо говорити про геноцид, якщо у нас досить велика частина людей у Росії – з українською кров'ю. Який геноцид? Про що ви говорите?".

Реагуючи на це інтерв'ю, Подоляк написав, що "РФ – то ідеальна конструкція пекла".

Пряма мова Подоляка: "Розшукувана МКС за воєнні (геноцидні) злочини Марія Львова-Бєлова вальяжно дає інтерв’ю американським журналістам, де розповідає про "незвичайне материнське серце" та щиро дивується звинуваченням:

– Ми всього лише прийшли в їхні міста, знищили їхні будинки, на їхніх очах вбили та покалічили батьків, відправили до фільтраційних таборів у далекі регіони, де жорстко знущаємось і змушуємо слухати пропагандистські лекції, та доповнили це… другим паспортом. Хіба це не спасіння? Хіба це не про "русское милосердие"? Хіба це не про справедливість? Хіба ми не маємо права їх позбавити неправильної ідентичності?

Точнішої ілюстрації до слова "людожер" неможливо придумати…".

Передісторія:

УП, доповнено
Теми: Росіядітидепортація Міжнародний кримінальний суд
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