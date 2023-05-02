Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Посол Франції відвідав місце трагедії в Умані, де російська ракета вбила 23 людей

"Європейська правда"Вівторок, 2 травня 2023, 14:18

Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен їздив до Умані вшанувати пам’ять цивільних українців, які загинули у багатоповерхівці внаслідок ракетного удару РФ 28 квітня. 

Про це повідомляє "Європейська правда".

Посол розповів про поїздку в офіційному Twitter, додавши фото і відеокоментар.

Реклама:

"28 квітня о 4:07 російська ракета поцілила у житловий будинок в Умані. 23 людей, які тоді спали, і серед яких 6 дітей, загинули", – написав Етьєн де Понсен. 

ВІДЕО ДНЯ

"Я приїхав, щоби висловити співчуття меру міста, пані Плетковій, та усім мешканцям міста. Також я приїхав для того, щоби нагадати, що ракетні удари по цивільних будинках – це воєнний злочин. Наша міністерка закордонних справ Катрін Колонна неодноразово наголошувала на цьому, і я нагадаю ще раз", – зазначив посол. 

Нагадаємо, на додачу до 23 загиблих в Умані, у Дніпрі внаслідок російського обстрілу 28 квітня загинули жінка і трирічна дитина. Також внаслідок падіння уламків ракети на будинок отримала поранення одна дитина в Українці на Київщині.

Президент України Володимир Зеленський після нічної атаки РФ закликав посилити глобальні санкції проти Росії. 

Глава МЗС Дмитро Кулеба назвав ці ракетні удари Росії ще одним доказом необхідності озброїти Україну F-16

Теми: ФранціяРосіяракетний ударУмань
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

Усі новини...
Франція
У Франції заборонили у школах мусульманські сукні-абая, що закривають усе тіло
Париж першим із європейських столиць заборонить прокат електросамокатів
На День Незалежності Кличко відкрив сквер у Парижі
Останні новини
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, тривога в Києві
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
20:48
Відновлення будинків за кошти ЄС: як працює програма "ВідновиДім"
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
Усі новини...
Реклама: