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Посол Франції відвідав місце трагедії в Умані, де російська ракета вбила 23 людей

"Європейська правда"Вівторок, 2 травня 2023, 14:18

Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен їздив до Умані вшанувати пам’ять цивільних українців, які загинули у багатоповерхівці внаслідок ракетного удару РФ 28 квітня. 

Про це повідомляє "Європейська правда".

Посол розповів про поїздку в офіційному Twitter, додавши фото і відеокоментар.

"28 квітня о 4:07 російська ракета поцілила у житловий будинок в Умані. 23 людей, які тоді спали, і серед яких 6 дітей, загинули", – написав Етьєн де Понсен. 

"Я приїхав, щоби висловити співчуття меру міста, пані Плетковій, та усім мешканцям міста. Також я приїхав для того, щоби нагадати, що ракетні удари по цивільних будинках – це воєнний злочин. Наша міністерка закордонних справ Катрін Колонна неодноразово наголошувала на цьому, і я нагадаю ще раз", – зазначив посол. 

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Нагадаємо, на додачу до 23 загиблих в Умані, у Дніпрі внаслідок російського обстрілу 28 квітня загинули жінка і трирічна дитина. Також внаслідок падіння уламків ракети на будинок отримала поранення одна дитина в Українці на Київщині.

Президент України Володимир Зеленський після нічної атаки РФ закликав посилити глобальні санкції проти Росії. 

Глава МЗС Дмитро Кулеба назвав ці ракетні удари Росії ще одним доказом необхідності озброїти Україну F-16

Теми: ФранціяРосіяракетний ударУмань
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