Уламки російської ракети пошкодили багатоповерхівку в Українці: дитина – в лікарні

Пошкоджена уламком російської ракети квартира в Українці. ФОТО З TELEGRAM НЄБИТОВА

Одна дитина постраждала та пошкоджені кілька квартир у результаті падіння уламків російської ракети на житловий багатоповерховий будинок у м. Українка на Київщині.

Джерело: голова Київської обласної державної адміністрації Руслан Кравченко у Facebook, керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов у Telegram

Пряма мова Кравченка: "У місті Українка внаслідок падіння уламків російської ракети є влучання в багатоповерховий будинок. Внаслідок цього пошкоджено квартири на 5 та 6 поверсі. Пожежу вдалося локалізувати о 5:30. Постраждала дитина – дівчинку доставили в Охматдит".

Деталі: На місці працюють відповідні служби.

Нєбитов уточнив, що постраждала 13-річна дівчинка.

Він також опублікував фото пошкодженого будинку і закликав людей бути максимально уважними і дотримуватись правил повітряної тривоги.

Пошкоджений уламками ракети будинок в Українці Фото з Telegram Нєбитова

Кравченко нагадав, що вночі ворог знову атакував Київську область – ракетна небезпека тривала понад 2 години.

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