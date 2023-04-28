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Уламки російської ракети пошкодили багатоповерхівку в Українці: дитина – в лікарні

Ірина БалачукП'ятниця, 28 квітня 2023, 08:37
Уламки російської ракети пошкодили багатоповерхівку в Українці: дитина – в лікарні
Пошкоджена уламком російської ракети квартира в Українці. ФОТО З TELEGRAM НЄБИТОВА

Одна дитина постраждала та пошкоджені кілька квартир у результаті падіння уламків російської ракети на житловий багатоповерховий будинок у м. Українка на Київщині.

Джерело: голова Київської обласної державної адміністрації Руслан Кравченко у Facebook, керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов у Telegram  

Пряма мова Кравченка: "У місті Українка внаслідок падіння уламків російської ракети є влучання в багатоповерховий будинок. Внаслідок цього пошкоджено квартири на 5 та 6 поверсі. Пожежу вдалося локалізувати о 5:30. Постраждала дитина – дівчинку доставили в Охматдит".

Деталі: На місці працюють відповідні служби.

Нєбитов уточнив, що постраждала 13-річна дівчинка.

Він також опублікував фото пошкодженого будинку і закликав людей бути максимально уважними і дотримуватись правил повітряної тривоги. 

 
Пошкоджений уламками ракети будинок в Українці 
Фото з Telegram Нєбитова

Кравченко нагадав, що вночі ворог знову атакував Київську область – ракетна небезпека тривала понад 2 години. 

ВІДЕО ДНЯ
 
Збита російська ракета в Українці
Фото з Telegram Нєбитова

Сили ППО знищили усі ворожі цілі.  

Теми: Київська областьвійна
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