У Дніпрі внаслідок обстрілу РФ загинули жінка і 3-річна дитина – мер
П'ятниця, 28 квітня 2023, 06:23
Під час нічного обстрілу російськими окупантами міста Дніпро загинули молода жінка і 3-річна дитина.
Джерело: мер Дніпра Борис Філатов у Telegram
Деталі: Філатов повідомив, що окупанти знову вбили цивільних людей у Дніпрі – загинули молода жінка та 3-річна дитина.
Більше інформації про наслідки удару по Дніпру наразі немає.
Нагадаємо: В Умані Черкаської області російська ракета влучила у житловий будинок.
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