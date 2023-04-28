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У Дніпрі внаслідок обстрілу РФ загинули жінка і 3-річна дитина – мер

"Українська правда"П'ятниця, 28 квітня 2023, 06:23
У Дніпрі внаслідок обстрілу РФ загинули жінка і 3-річна дитина – мер
БОРИС ФІЛАТОВ. ФОТО З TELEGRAM

Під час нічного обстрілу російськими окупантами міста Дніпро загинули молода жінка і 3-річна дитина.

Джерело: мер Дніпра Борис Філатов у Telegram

Деталі: Філатов повідомив, що окупанти знову вбили цивільних людей у Дніпрі – загинули молода жінка та 3-річна дитина.

Більше інформації про наслідки удару по Дніпру наразі немає.

Нагадаємо: В Умані Черкаської області російська ракета влучила у житловий будинок.

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Теми: ДніпроФілатовобстріл
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