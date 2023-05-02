Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Пригожин збрехав, що його ПВК нібито вбила командувача Сил тероборони України

Євген Кізілов, Валентина РоманенкоВівторок, 2 травня 2023, 19:26
Пригожин збрехав, що його ПВК нібито вбила командувача Сил тероборони України
Євгеній Пригожин, скриншот з відео його пресслужби

Євгеній Пригожин заявив, що бойовики "ПВК Вагнер" нібито знищили бронеавтомобіль, в якому перебував командувач Сил територіальної оборони ЗСУ генерал-майор Ігор Танцюра. За даними джерел УП у військових колах, це - брехня.

Джерело: телеграм-канал Пригожина, обізнані співрозмовники Української правди

Пряма мова Пригожина: "Сьогодні о 13:25 артилерійськими підрозділами "ПВК Вагнер" під час підходу резервів із населеного пункту Часів Яр до населеного пункту Бахмут було знищено бронеавтомобіль, у якому, ймовірно, перебував командувач Сил територіальної оборони ЗСУ Ігор Іванович Танцюра (Пригожин вимовив прізвище як "Сансура", що могло бути або банальною обмовкою, або результатом його дефекту дикції - УП)".

Деталі: Пригожин стверджує, що Танцюра прямував до Бахмута. Він додав, що уточнює дані про підрив.

Також власник "ПВК" опублікував фото нібити підрваного авто.

 

При цьому джерела УП у військових колах заявили, що "ця інформація не відповідає дійсності".

Зокрема, офіцер служби зв'язків з громадскістю ТРО Денис Зеленський у коментарі УП заявив, що в командувані Сил тероборони всі "живі і здорові".

ВІДЕО ДНЯ

Доповнено: Пізніше Пригожин визнав, що сказав неправду. Він погодився зі спростуванням Зеленського і заявив: "Що ж, будемо працювати далі".

Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський призначив генерал-майора Ігоря Івановича Танцюру командувачем Сил територіальної оборони Збройних сил України 15 травня 2022 року.

Теми: ПригожинЗбройні силивбивствоВагнер
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

РФ не здатна проводити скоординовані оборонні операції на всій лінії фронту – ISW

США не сумніваються в правдивості заяви України про перехоплення "Кинджалу" – CNN

У колонії Білорусі помер блогер, засуджений за смайлик на карикатуру на Лукашенка

Президентка Словаччини анонсувала "уряд експертів", який очолить банкір Людовіт Одор

Місія Frontex призупинила польоти над Чорним морем після інциденту з російським Су-35

Президент Чехії застеріг Україну від поспішного контрнаступу

Усі новини...
Пригожин
"Все почалося": Пригожин каже, що ЗСУ пішли в наступ
РФ намагається представити будь-які свої дії такими, що затримують контрнаступ України – ISW
Пригожин заявив, що його ПВК скоро може зникнути: "вагнерівці" закінчуються
Останні новини
06:22
Українські захисники знищили вночі 35 "Шахедів"
05:28
Медведєв натякнув, що підозрювані у замаху на Прилєпіна можуть померти в ув'язненні
04:50
РФ не здатна проводити скоординовані оборонні операції на всій лінії фронту – ISW
03:50
оновлено від 23:35 В Україні оголошували повітряну тривогу: в Одесі пролунав вибух, у Києві та області працювала ППО
03:20
оновлено від 02:25Атака безпілотників на Київ: є постраждалі і руйнування
02:58
фотоНа Одещині внаслідок влучання ворожих ракет спалахнули пожежі
01:40
Кіссінджер прогнозує до кінця року "реальні переговори" між Україною і РФ
00:55
Росіяни відбирають катери у мешканців окупованої Херсонщини – ЦНС
00:16
Сумщина: росіяни за добу 16 разів обстріляли прикордоння
23:27
США не сумніваються в правдивості заяви України про перехоплення "Кинджалу" – CNN
Усі новини...
Реклама: