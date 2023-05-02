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Пригожин збрехав, що його ПВК нібито вбила командувача Сил тероборони України

Євген Кізілов, Валентина РоманенкоВівторок, 2 травня 2023, 19:26
Пригожин збрехав, що його ПВК нібито вбила командувача Сил тероборони України
Євгеній Пригожин, скриншот з відео його пресслужби

Євгеній Пригожин заявив, що бойовики "ПВК Вагнер" нібито знищили бронеавтомобіль, в якому перебував командувач Сил територіальної оборони ЗСУ генерал-майор Ігор Танцюра. За даними джерел УП у військових колах, це - брехня.

Джерело: телеграм-канал Пригожина, обізнані співрозмовники Української правди

Пряма мова Пригожина: "Сьогодні о 13:25 артилерійськими підрозділами "ПВК Вагнер" під час підходу резервів із населеного пункту Часів Яр до населеного пункту Бахмут було знищено бронеавтомобіль, у якому, ймовірно, перебував командувач Сил територіальної оборони ЗСУ Ігор Іванович Танцюра (Пригожин вимовив прізвище як "Сансура", що могло бути або банальною обмовкою, або результатом його дефекту дикції - УП)".

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Деталі: Пригожин стверджує, що Танцюра прямував до Бахмута. Він додав, що уточнює дані про підрив.

Також власник "ПВК" опублікував фото нібити підрваного авто.

 

При цьому джерела УП у військових колах заявили, що "ця інформація не відповідає дійсності".

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Зокрема, офіцер служби зв'язків з громадскістю ТРО Денис Зеленський у коментарі УП заявив, що в командувані Сил тероборони всі "живі і здорові".

Доповнено: Пізніше Пригожин визнав, що сказав неправду. Він погодився зі спростуванням Зеленського і заявив: "Що ж, будемо працювати далі".

Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський призначив генерал-майора Ігоря Івановича Танцюру командувачем Сил територіальної оборони Збройних сил України 15 травня 2022 року.

Теми: ПригожинЗбройні силивбивствоВагнер
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