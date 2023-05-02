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На базі російських прикордонників під Сімферополем стався вибух – ЗМІ

Станіслав ПогоріловВівторок, 2 травня 2023, 19:58
На базі російських прикордонників під Сімферополем стався вибух – ЗМІ
фото з місцевих пабліків

На базі російських прикордонних військ під Сімферополем в окупованому Криму стався вибух.

Джерело: "Радио "Свобода"

Дослівно: "Увечері у вівторок російські телеграм-канали написали про звуки вибухів у Севастополі. Радіо Свобода з'ясувало, що насправді вибух стався на базі російських прикордонних військ під Сімферополем".

 
"Радио "Свобода"

Деталі: Повідомляється, що за опублікованими фотографіями можна геолоціювати місце вибуху: це колишня навчально-тренувальна база прикордонників у районі балки Джабанак поруч із селищем Шкільне, за кілька кілометрів від аеропорту Сімферополя.

Що було раніше:

  • Так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв повідомив уночі 29 квітня, що в Козачій бухті горить резервуар із паливом, причиною пожежі, за його словами, стало влучання безпілотника.
  • 1 травня Окупанти в Криму заявили, що їхня ППО ввечері збила безпілотники.

Теми: КримвійнаРосіяУкраїна
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