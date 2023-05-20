Буданов розповів про "колективного Путіна", який балансує між "вежами Кремля"

Керівник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов заявив, що Росією керує так званий "колективний Путін", який балансує між двома "вежами Кремля", щоб у протистоянні жодна з них не перемогла.

Джерело: Буданов в інтерв'ю Дмитру Комарову, "Рік за кадром. Розвідник"

Пряма мова: "У нього (Володимира Путіна – ред.) є багато двійників. Це абсолютно відомий факт. За останні пів року (інтерв'ю записувалося напередодні 24 лютого 2023 року – ред.) доволі часто на серйозні офіційні заходи їздить точно не він. Не потрібно бути суперекспертом або мати якусь таємну інформацію, щоби побачити це. Яка причина цього? Причин може бути багато.

Існує так званий "колективний Путін". Живий він зараз чи ні – в принципі, це ні на що не впливає. У Росії зараз є чітко виражені дві "вежі Кремля". Вони між собою "тягаються" – хто переможе. "Колективний Путін" займається тим, що має балансувати ці дві сили, щоб ні одна з них не брала гору. Якщо візьме (гору – ред.) одна (з них – ред.) – це призведе до певних видозмінень".

Деталі: Керівник української розвідки не змін відповісти, чи живий зараз Путін.

Пряма мова: "Я можу точно сказати, що Путін існував. Чи існує він зараз? Давайте зачекаємо. З часом всі побачать правду. У будь-якому випадку, він був хворим ще у 2021 році. У нього були досить серйозні проблеми зі здоров'ям".