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Буданов розповів про "колективного Путіна", який балансує між "вежами Кремля"

"Українська правда"Субота, 20 травня 2023, 00:42
Буданов розповів про колективного Путіна, який балансує між вежами Кремля
Кирило Буданов. Скріншот з відео

Керівник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов заявив, що Росією керує так званий "колективний Путін", який балансує між двома "вежами Кремля", щоб у протистоянні жодна з них не перемогла.

Джерело: Буданов в інтерв'ю Дмитру Комарову, "Рік за кадром. Розвідник"

Пряма мова: "У нього (Володимира Путіна – ред.) є багато двійників. Це абсолютно відомий факт. За останні пів року (інтерв'ю записувалося напередодні 24 лютого 2023 року – ред.) доволі часто на серйозні офіційні заходи їздить точно не він. Не потрібно бути суперекспертом або мати якусь таємну інформацію, щоби побачити це. Яка причина цього? Причин може бути багато.

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Існує так званий "колективний Путін". Живий він зараз чи ні – в принципі, це ні на що не впливає. У Росії зараз є чітко виражені дві "вежі Кремля". Вони між собою "тягаються" – хто переможе. "Колективний Путін" займається тим, що має балансувати ці дві сили, щоб ні одна з них не брала гору. Якщо візьме (гору – ред.) одна (з них – ред.) – це призведе до певних видозмінень".

Деталі: Керівник української розвідки не змін відповісти, чи живий зараз Путін.

Пряма мова: "Я можу точно сказати, що Путін існував. Чи існує він зараз? Давайте зачекаємо. З часом всі побачать правду. У будь-якому випадку, він був хворим ще у 2021 році. У нього були досить серйозні проблеми зі здоров'ям".

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Теми: БудановПутінРосія
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