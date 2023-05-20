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Буданов рассказал о "коллективном Путине", который балансирует между "башнями Кремля"

"Украинская правда"Суббота, 20 мая 2023, 00:42
Буданов рассказал о коллективном Путине, который балансирует между башнями Кремля
Кирилл Буданов. Скриншот из видео

Руководитель Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов заявил, что Россией руководит так называемый "коллективный Путин", который балансирует между двумя "башнями Кремля", чтобы в противостоянии ни одна из них не победила.

Источник: Буданов в интервью Дмитрию Комарову, "Год за кадром. Разведчик"

Прямая речь: "У него (Владимира Путина – ред.) есть много двойников. Это абсолютно известный факт. За последние полгода (интервью записывалось накануне 24 февраля 2023 года – ред.) довольно часто на серьезные официальные мероприятия ездит точно не он. Не нужно быть суперэкспертом или иметь какую-то секретную информацию, чтобы увидеть это. Какова причина этого? Причин может быть много.

Существует так называемый "коллективный Путин". Жив он сейчас или нет – в принципе, это ни на что не влияет. В России сейчас есть четко выраженные две "башни Кремля". Они между собой "тягаются" – кто победит. "Коллективный Путин" занимается тем, что должен балансировать эти две силы, чтобы ни одна из них не брала верх. Если возьмет (верх – ред.) одна (из них – ред.) – это приведет к определенным видоизменениям".

Детали: Руководитель украинской разведки не смог ответить, жив ли сейчас Путин.

Прямая речь: "Я могу точно сказать, что Путин существовал. Существует ли он сейчас? Давайте подождем. Со временем все увидят правду. В любом случае, он был больным еще в 2021 году. У него были достаточно серьезные проблемы со здоровьем".

Темы: БудановПутинРосcия
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