Буданов рассказал о "коллективном Путине", который балансирует между "башнями Кремля"

Руководитель Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов заявил, что Россией руководит так называемый "коллективный Путин", который балансирует между двумя "башнями Кремля", чтобы в противостоянии ни одна из них не победила.

Источник: Буданов в интервью Дмитрию Комарову, "Год за кадром. Разведчик"

Прямая речь: "У него (Владимира Путина – ред.) есть много двойников. Это абсолютно известный факт. За последние полгода (интервью записывалось накануне 24 февраля 2023 года – ред.) довольно часто на серьезные официальные мероприятия ездит точно не он. Не нужно быть суперэкспертом или иметь какую-то секретную информацию, чтобы увидеть это. Какова причина этого? Причин может быть много.

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Существует так называемый "коллективный Путин". Жив он сейчас или нет – в принципе, это ни на что не влияет. В России сейчас есть четко выраженные две "башни Кремля". Они между собой "тягаются" – кто победит. "Коллективный Путин" занимается тем, что должен балансировать эти две силы, чтобы ни одна из них не брала верх. Если возьмет (верх – ред.) одна (из них – ред.) – это приведет к определенным видоизменениям".

Детали: Руководитель украинской разведки не смог ответить, жив ли сейчас Путин.

Прямая речь: "Я могу точно сказать, что Путин существовал. Существует ли он сейчас? Давайте подождем. Со временем все увидят правду. В любом случае, он был больным еще в 2021 году. У него были достаточно серьезные проблемы со здоровьем".