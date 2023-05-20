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РФ відправила до кордону з Україною елітні підрозділи: ISW назвав причини

"Українська правда"Субота, 20 травня 2023, 06:16
РФ відправила до кордону з Україною елітні підрозділи: ISW назвав причини
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО: ССО РОСІЇ, ВІКІПЕДІЯ

Росія перекинула у прикордонні райони Курської області підрозділи двох бригад спецназу Головного розвідувального управління ЗС РФ. За оцінками Інституту вивчення війни, таким чином РФ намагається закріпити частину українських військ у прикордонних регіонах та розосередити їх на критично важливих ділянках фронту.

Джерело: звіт ISW

Деталі: Український центр національного спротиву повідомив 19 травня, що підрозділи 3-ї і 22-ї гвардійських бригад спеціального призначення розгорнуті в Тьоткіно Курської області РФ для запобігання диверсійної діяльності українських партизан та підняття бойового духу російських військ.

За оцінками ISW, такі російські розгортання в прикордонних районах, швидше за все, є спробою закріпити частину українських військ у прикордонних регіонах та розосередити їх на критично важливих ділянках фронту.

В інституті зауважили, що раніше підрозділи 3-ї гвардійської бригади спеціального призначення перебували в районі Кремінної Луганської області, а підрозділи 22-ї гвардійської бригади спеціального призначення розміщувалися в районі Оріхова на заході Запорізької області.

"Незрозуміло, чому російське керівництво прийняло рішення вивести такі підрозділи з активних ділянок фронту в російські тилові райони. Ймовірно, ці підрозділи зазнали втрат у нещодавніх бойових діях і були виведені та передислоковані для відпочинку та переозброєння. Розгортання цих підрозділів у прикордонних районах навряд чи матиме бажаний інформаційний або оперативний ефект", – зазначили в ISW.

Теми: РосіяУкраїнавійна
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