У Курську область прибули елітні підрозділи Росії для проведення диверсій – ЦНС

У Курську область Росії прибули спецпризначенці для проведення диверсій та контрдиверсійних заходів на кордоні з Україною, а також підняття бойового духу російських військ.

Джерело: пресслужба Центру національного спротиву

Дослівно: "На кордоні з Україною, в смт. Тьоткіно, Курської області РФ, підпілля зафіксувало розміщення елітних підрозділів, які підпорядковуються російському ГРУ.

Зокрема, за даними підпілля, туди прибули групи спеціального призначення 3 окремої гвардійської бригади спеціального призначення (Тольятті, Самарська область) та 22 окремої гвардійської бригади спеціального призначення (Степовий, Ростовська область)".

Деталі: За інформацією ЦНС, основні завдання підрозділів: контрдиверсійна діяльність в прикордонній смузі після вдалих операцій партизан, проведення диверсій та підняття бойового духу у деморалізованих підрозділів ЗС РФ вздовж кордону.