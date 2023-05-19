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У Курську область прибули елітні підрозділи Росії для проведення диверсій – ЦНС

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 19 травня 2023, 11:24
У Курську область прибули елітні підрозділи Росії для проведення диверсій – ЦНС
Ілюстративне фото: ССО Росії, Вікіпедія

У Курську область Росії прибули спецпризначенці для проведення диверсій та контрдиверсійних заходів на кордоні з Україною, а також підняття бойового духу російських військ. 

Джерело: пресслужба Центру національного спротиву 

Дослівно: "На кордоні з Україною, в смт. Тьоткіно, Курської області РФ, підпілля зафіксувало розміщення елітних підрозділів, які підпорядковуються російському ГРУ.  

Зокрема, за даними підпілля, туди прибули групи спеціального призначення 3 окремої гвардійської бригади спеціального призначення (Тольятті, Самарська область) та 22 окремої гвардійської бригади спеціального призначення (Степовий, Ростовська область)".

Деталі: За інформацією ЦНС, основні завдання підрозділів: контрдиверсійна діяльність в прикордонній смузі після вдалих операцій партизан, проведення диверсій та підняття бойового духу у деморалізованих підрозділів ЗС РФ вздовж кордону.

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Теми: Росіядиверсантиармія
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