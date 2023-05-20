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Підсанкційна донька Лаврова приїхала в Грузію, аби погуляти на весіллі – ЗМІ

"Європейська правда"Субота, 20 травня 2023, 10:56
Підсанкційна донька Лаврова приїхала в Грузію, аби погуляти на весіллі – ЗМІ
лавров з донькою, фото: росзмі

Донька міністра закордонних справ Росії Катерина Вінокурова (Лаврова) могла приїхати в Грузію для участі у весіллі брата свого чоловіка, російського підприємця Александра Вінокурова.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомив грузинський опозиційний телеканал Mtavari, посилаючись на джерела.

Телеканал стверджує, що брат Вінокурова вирішив відгуляти своє весілля в Кахетії – історичному краї на сході Грузії.

Брат зятя голови МЗС Росії нібито розписався у Тбілісі, після чого вирішив влаштувати святкування у п’ятизірковому готелі Kvareli Lake Resort, через що його нібито закрили на два дні для прийому постояльців.

Журналіст Mtavari зателефонував у Kvareli Lake Resort, представившись кур'єром квіткового магазину. Він сказав, що на ім’я Лаврової-Вінокурової замовлено доставку букета і просив уточнити, чи прибула вже гостя на місце.

Mtavari стверджує, що представник готелю попросив час для уточнення, після чого підтвердив, що букет можна відправляти. Після цього канал зробив висновок, що донька міністра закордонних справ РФ справді перебуває в готелі.

На підтвердження своїх слів Mtavari виклав відео з церемонії розпису родичів Лаврова у Тбілісі, щоправда, низької якості.

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Своєю чергою Kvareli Lake Resort заявив, що відвідувачів з прізвищем "Лавров" у них немає, звинувативши журналістів у дезінформації.

Спростували інформацію про можливе перебування доньки або зятя Лаврова в іншому готелі – Akhasheni Wine Resort & Spa, де, за інформацією Mtavari, могла зупинитись частина гостей.

Міністр внутрішніх справ Грузії Вахтанг Гомелаурі та члени правлячої партії "Грузинська мрія" ніяк не коментують інформацію про візит до країни родичів Лаврова. Кілька грузинських ЗМІ надіслали запити до МВС і чекають на уточнення інформації.

Тим часом, за даними грузинської служби "Радіо Свобода", біля Kvareli Lake Resort планується протест, до місця стягнуті сили поліції.

Зазначимо, що члени сім'ї глави МЗС РФ Сергєя Лаврова, як і він сам, занесені до санкційних списків Заходу. Це означає, що їм забороняється в’їзд до цих країн. Грузія, як відомо, приєдналась до цих санкцій, але відмовилась вводити прямі економічні санкції проти РФ.

Теми: ГрузіяРосіясанкціїЛавров
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