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Подсанкционная дочь Лаврова приехала в Грузию, чтобы погулять на свадьбе - СМИ

"Европейская правда"Суббота, 20 мая 2023, 10:56
Подсанкционная дочь Лаврова приехала в Грузию, чтобы погулять на свадьбе - СМИ
лавров с дочерью, фото: росзми

Дочь министра иностранных дел России Екатерина Винокурова (Лаврова) могла приехать в Грузию для участия в свадьбе брата своего мужа, российского предпринимателя Александра Винокурова.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщил грузинский оппозиционный телеканал Mtavari, ссылаясь на источники.

Телеканал утверждает, что брат Винокурова решил отгулять свою свадьбу в Кахетии – историческом крае на востоке Грузии.

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Брат зятя главы МИД России якобы расписался в Тбилиси, после чего решил устроить празднование в пятизвездочном отеле Kvareli Lake Resort, из-за чего его якобы закрыли на два дня для приема постояльцев.

Журналист Mtavari позвонил в Kvareli Lake Resort, представившись курьером цветочного магазина. Он сказал, что на имя Лавровой-Винокуровой заказана доставка букета и просил уточнить, прибыла ли уже гостья на место.

Mtavari утверждает, что представитель отеля попросил время для уточнения, после чего подтвердил, что букет можно отправлять. После этого канал сделал вывод, что дочь министра иностранных дел РФ действительно находится в отеле.

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В подтверждение своих слов Mtavari выложил видео с церемонии росписи родственников Лаврова в Тбилиси, правда низкого качества.

В свою очередь Kvareli Lake Resort заявил, что посетителей с фамилией "Лавров" у них нет, обвинив журналистов в дезинформации.

Опровергли информацию о возможном пребывании дочери или зятя Лаврова в другом отеле – Akhasheni Wine Resort & Spa, где, по информации Mtavari, могла остановиться часть гостей.

Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури и члены правящей партии "Грузинская мечта" никак не комментируют информацию о визите в страну родственников Лаврова. Несколько грузинских СМИ направили запросы в МВД и ждут уточнения информации.

Тем временем, по данным грузинской службы "Радио Свобода", возле Kvareli Lake Resort планируется протест, к месту стянуты силы полиции.

Отметим, что члены семьи главы МИД РФ Сергея Лаврова, как и он сам, занесены в санкционные списки Запада. Это означает, что им запрещается въезд в эти страны. Грузия, как известно, присоединилась к этим санкциям, но отказалась вводить прямые экономические санкции против РФ.

О вероятном визите дочери Лаврова в Грузию стало известно после того, как 19 мая самолет российской авиакомпании Азимут, который выполнил первый после четырехлетнего перерыва прямой рейс из Москвы, сел в Тбилиси. Это первый рейс из Москвы после снятия ограничений на прямые перелеты между двумя странами.

Темы: ГрузияРосcиясанкцииЛавров
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