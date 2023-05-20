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Молдова не розглядає Росію як стратегічного партнера – Санду

"Європейська правда"Субота, 20 травня 2023, 16:07

Президентка Молдови Мая Санду вважає, що Росія не є стратегічним партнером для її країни з огляду на її дії.

Про це вона сказала в інтерв’ю молдовському проєкту NonFiction, яке транслювалось у суботу, повідомляє "Європейська правда".

Відповідаючи на питання, чи є Росія та Молдова стратегічними партнерами, Санду сказала, що не знає, коли таке партнерство мало місце.

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"Якщо тебе не поважають, це напевне не стратегічне партнерство. Коли Росія тримає проти волі нашого народу 30 років війська на нашій території – це не стратегічне партнерство", – зауважила голова держави.

"Коли, знову ж таки, всілякі блокади нашого експорту, коли ти платиш за газ дуже високі ціни й усе одно вони скорочують постачання газу на 60% без будь-яких причин – то що це за стратегічне партнерство?" – додала вона.

Санду наголосила, що Молдова готова співпрацювати з тими країнами, які "поважають наш суверенітет, які поважають наших людей, і коли для нас це співробітництво обопільне".

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Російського президента Владіміра Путіна вона назвала "людиною, яка почала війну, і в цій війні гинуть дуже багато невинних людей", а Російську Федерацію – "державою, яка не цінує своїх людей, де людське життя нічого не варте".

Мая Санду й чинна влада Молдови послідовно критикують Росію через неодонразові спроби втручання у внутрішню політику країни.

Ще в лютому, коментуючи та засуджуючи російську агресивну війну, молдовська президентка наголосила, що існувала серйозна загроза окупації Молдови військами РФ, однак зараз цей ризик суттєво знизився завдяки успішним діям ЗСУ.

Теми: МолдоваРосіяміжнародні відносини
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