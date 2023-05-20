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Молдова не рассматривает Россию как стратегического партнера - Санду

"Европейская правда"Суббота, 20 мая 2023, 16:07

Президент Молдовы Майя Санду считает, что Россия не является стратегическим партнером для ее страны, учитывая ее действия.

Об этом она сказала в интервью молдавскому проекту NonFiction, которое транслировалось в субботу, сообщает "Европейская правда".

Отвечая на вопрос, являются ли Россия и Молдова стратегическими партнерами, Санду сказала, что не знает, когда такое партнерство имело место.

"Если тебя не уважают, это наверняка не стратегическое партнерство. Когда Россия держит против воли нашего народа 30 лет войска на нашей территории – это не стратегическое партнерство", – отметила глава государства.

"Когда, опять же, всевозможные блокады нашего экспорта, когда ты платишь за газ очень высокие цены и все равно они сокращают поставки газа на 60% без каких-либо причин – то что это за стратегическое партнерство?" – добавила она.

Санду подчеркнула, что Молдова готова сотрудничать с теми странами, которые "уважают наш суверенитет, которые уважают наших людей, и когда для нас это сотрудничество обоюдное".

Российского президента Владимира Путина она назвала "человеком, который начал войну, и в этой войне гибнут очень много невинных людей", а Российскую Федерацию – "государством, которое не ценит своих людей, где человеческая жизнь ничего не стоит".

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Майя Санду и действующая власть Молдовы последовательно критикуют Россию из-за неоднократных попыток вмешательства во внутреннюю политику страны.

Еще в феврале, комментируя и осуждая российскую агрессивную войну, молдавский президент отметила, что существовала серьезная угроза оккупации Молдовы войсками РФ, однако сейчас этот риск существенно снизился благодаря успешным действиям ВСУ.

Темы: МолдоваРосcиямеждународные отношения
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