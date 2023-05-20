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Молдова не рассматривает Россию как стратегического партнера - Санду

"Европейская правда"Суббота, 20 мая 2023, 16:07

Президент Молдовы Майя Санду считает, что Россия не является стратегическим партнером для ее страны, учитывая ее действия.

Об этом она сказала в интервью молдавскому проекту NonFiction, которое транслировалось в субботу, сообщает "Европейская правда".

Отвечая на вопрос, являются ли Россия и Молдова стратегическими партнерами, Санду сказала, что не знает, когда такое партнерство имело место.

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"Если тебя не уважают, это наверняка не стратегическое партнерство. Когда Россия держит против воли нашего народа 30 лет войска на нашей территории – это не стратегическое партнерство", – отметила глава государства.

"Когда, опять же, всевозможные блокады нашего экспорта, когда ты платишь за газ очень высокие цены и все равно они сокращают поставки газа на 60% без каких-либо причин – то что это за стратегическое партнерство?" – добавила она.

Санду подчеркнула, что Молдова готова сотрудничать с теми странами, которые "уважают наш суверенитет, которые уважают наших людей, и когда для нас это сотрудничество обоюдное".

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Российского президента Владимира Путина она назвала "человеком, который начал войну, и в этой войне гибнут очень много невинных людей", а Российскую Федерацию – "государством, которое не ценит своих людей, где человеческая жизнь ничего не стоит".

Майя Санду и действующая власть Молдовы последовательно критикуют Россию из-за неоднократных попыток вмешательства во внутреннюю политику страны.

Еще в феврале, комментируя и осуждая российскую агрессивную войну, молдавский президент отметила, что существовала серьезная угроза оккупации Молдовы войсками РФ, однако сейчас этот риск существенно снизился благодаря успешным действиям ВСУ.

Темы: МолдоваРосcиямеждународные отношения
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