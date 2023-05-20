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Президентка Грузії закликала бойкотувати авіакомпанію, яка почала літати в Росію

"Європейська правда"Субота, 20 травня 2023, 17:59

Грузинська президентка Саломе Зурабішвілі оголосила, що буде бойкотувати авіакомпанію Georgian Airways, яка із суботи почала здійснювати прямі рейси до Москви.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Interpressnews, вона заявила в екстреному зверненні в суботу.

За словами Зурабішвілі, Georgian Airways – це компанія, яка "користається з цієї держави, аби розбагатіти", й так було "за всіх урядів".

"Тепер вона користається з нової реальності, яка є неприйнятною для дуже великої частини населення. Я утримаюсь від використання борта доти, доки він перебуває в руках Georgian Airways, аби не збагачувати компанію", – заявила президентка Грузії.

Вона закликала інших грузинів долучитись до бойкоту авіакомпанії.

Як повідомлялось, рейс Georgian Airways із Тбілісі до Москви – перший прямий авіарейс із Тбілісі, запущений після чотирьох років – приземлився в суботу в російському аеропорту "Внуково".

Авіакомпанія раніше виступила з емоційною заявою, закликавши прибрати від неї "брудні руки", назвавши противників зближення з Росією і прямого авіасполучення "комічними нікчемами", а себе – патріотами Грузії.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, 10 травня президент РФ Владімір Путін скасував візовий режим для громадян Грузії і водночас зняв заборону на польоти російських авіакомпаній до Грузії. За останні дні Грузія дозволила трьом авіакомпаніям виконувати прямі авіарейси до РФ, зокрема й тим, що обслуговували польоти до анексованого Криму.

Читайте також колонку на сайті "ЄП" про те, як Тбілісі знищує стратегічне партнерство з Києвом, відновлюючи авіарейси з РФ.

Теми: ГрузіяРосіяавіа
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