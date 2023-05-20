Президент Грузии призвала бойкотировать авиакомпанию, которая начала летать в Россию

Грузинский президент Саломе Зурабишвили объявила, что будет бойкотировать авиакомпанию Georgian Airways, которая с субботы начала осуществлять прямые рейсы в Москву.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Interpressnews, она заявила в экстренном обращении в субботу.

По словам Зурабишвили, Georgian Airways – это компания, которая "пользуется этим государством, чтобы разбогатеть", и так было "при всех правительствах".

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"Теперь она пользуется новой реальностью, которая является неприемлемой для очень большой части населения. Я воздержусь от использования борта до тех пор, пока он находится в руках Georgian Airways, чтобы не обогащать компанию", – заявила президент Грузии.

Она призвала других грузин присоединиться к бойкоту авиакомпании.

Как сообщалось, рейс Georgian Airways из Тбилиси в Москву – первый прямой авиарейс из Тбилиси, запущенный после четырех лет – приземлился в субботу в российском аэропорту "Внуково".

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Авиакомпания ранее выступила с эмоциональным заявлением, призвав убрать от нее "грязные руки", назвав противников сближения с Россией и прямого авиасообщения "комичными ничтожествами", а себя – патриотами Грузии.

Напомним, 10 мая президент РФ Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии и одновременно снял запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию. За последние дни Грузия разрешила трем авиакомпаниям выполнять прямые авиарейсы в РФ, в том числе и тем, которые обслуживали полеты в аннексированный Крым.

Детали читайте на сайте "ЕП": Крымский гвоздь в отношения с Грузией: как Тбилиси уничтожает стратегическое партнерство с Киевом.