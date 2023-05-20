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Нові санкції ЄС стосуються понад 90 іноземних компаній, зокрема й із Китаю – Єврокомісія

"Європейська правда"Субота, 20 травня 2023, 20:26
Нові санкції ЄС стосуються понад 90 іноземних компаній, зокрема й із Китаю – Єврокомісія
Урсула фон дер Ляєн, фото Getty Images

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що новий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії містить обмеження проти низки іноземних компаній, які допомагають Москві ухилятись від санкцій.

Як пише "Європейська правда", про це вона сказала в інтерв’ю німецькому мовнику ZDF.

Голова Єврокомісії підкреслила, що ЄС серйозно налаштований покласти край ухиленню від санкцій з боку Росії.

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"І саме тому в одинадцятому пакеті санкцій у нас понад 90 компаній по всьому світу, щодо яких ми маємо чіткі докази того, що вони порушують санкції, тобто постачають санкційні товари безпосередньо до Росії з Європейського Союзу в обхід через треті країни", – зазначила вона.

За словами фон дер Ляєн, із-поміж цих компаній "близько восьми" зареєстровані в Китаї.

"Це не означає, що вони мають бути китайськими компаніями. Це компанії, які існують частково на папері і мають власників, які походять із інших країн. Але вони зареєстровані в Китаї, і тут ми будемо чіткими", – додала посадовиця.

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Як відомо, в межах проєкту наступного, одинадцятого пакета санкцій ЄС уперше запропонував новий механізм з третіми країнами, які вважаються причетними до обходу санкцій проти Росії, допомагаючи їй імпортувати товари подвійного призначення.

Міністерство закордонних справ Китаю раніше виступило проти будь-яких санкцій, які використовують відносини Пекіна та Москви як привід для заподіяння шкоди торговельному співробітництву.

Теми: ЄСсанкціїРосіяКитай
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