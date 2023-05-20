Новые санкции ЕС касаются более 90 иностранных компаний, в том числе и из Китая – Еврокомиссия

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый пакет санкций Европейского Союза против России содержит ограничения против ряда иностранных компаний, которые помогают Москве уклоняться от санкций.

Как пишет "Европейская правда", об этом она сказала в интервью немецкому вещателю ZDF.

Председатель Еврокомиссии подчеркнула, что ЕС серьезно настроен положить конец уклонению от санкций со стороны России.

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"И именно поэтому в одиннадцатом пакете санкций у нас более 90 компаний по всему миру, в отношении которых мы имеем четкие доказательства того, что они нарушают санкции, то есть поставляют санкционные товары непосредственно в Россию из Европейского Союза в обход через третьи страны", – отметила она.

По словам фон дер Ляйен, среди этих компаний "около восьми" зарегистрированы в Китае.

"Это не означает, что они должны быть китайскими компаниями. Это компании, которые существуют частично на бумаге и имеют владельцев, которые происходят из других стран. Но они зарегистрированы в Китае, и здесь мы будем четкими", – добавила чиновница.

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Как известно, в рамках проекта следующего, одиннадцатого пакета санкций ЕС впервые предложил новый механизм с третьими странами, которые считаются причастными к обходу санкций против России, помогая ей импортировать товары двойного назначения.

Министерство иностранных дел Китая ранее выступило против любых санкций, которые используют отношения Пекина и Москвы как повод для причинения вреда торговому сотрудничеству.