У Києві відбулась хода на честь захисників Маріуполя

Через рік після виходу захисників Маріуполя з "Азовсталі" у Києві відбулася хода "Чекаємо додому героїв Маріуполя". Родичі полонених, безвісти зниклих та загиблих військових пройшли від парку Шевченка до Майдану Незалежності.

Джерело: патронатна служба Азову, "Суспільне"

Дослівно: "В ініційованому патронатною службою Азову заході до роковин виходу захисників Маріуполя з заводу "Азовсталь" взяли участь біля тисячі українців, колона рухалась від парку ім. Т.Г. Шевченка до Майдану Незалежності.

Реклама:

Хода завершилась виступами представників організацій, що займаються питаннями військовополонених, а також громадських організацій родин полонених та загиблих захисників Маріуполя".

Деталі: Керівниця патронатної служби Олена Толкачова заявила, що звільнення з полону відбувається завдяки титанічній роботі ГУР, СБУ, омбудсмена, адміністрації президента, інших державних органів, асоціації родин захисників Азовсталі та інших ГО, які дотичні до проблем військовополонених.

Толкачова наголосила, що азовцям в полоні найважче.

ВІДЕО ДНЯ

На завершення заходу учасники вшанували пам’ять полеглих Героїв хвилиною мовчання.

Представник координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення РФ з російського полону вдалося повернути 2324 українських військових. Із них понад 500 – це захисники Маріуполя і "Азовсталі".

Рік тому із "Азовсталі" вийшли дві з половиною тисячі оборонців.

Біля Стели на Майдані Незалежності офіцер управління розвідки "Азову" Ілля Самойленко наголосив, що захисники Маріуполя оборонялися 86 днів у надзвичайно складних умовах і у повній перевазі противника.