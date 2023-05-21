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В Киеве состоялось шествие в честь защитников Мариуполя

Алена МазуренкоВоскресенье, 21 мая 2023, 01:52
В Киеве состоялось шествие в честь защитников Мариуполя
фото: патронатная служба Азова

Через год после выхода защитников Мариуполя с "Азовстали" в Киеве состоялось шествие "Ждем домой героев Мариуполя". Родственники пленных, без вести пропавших и погибших военных прошли от парка Шевченко до Майдана Независимости.

Источник: патронатная служба Азова, "Суспільне"

Дословно: "В инициированном патронатной службой Азова мероприятии к годовщине выхода защитников Мариуполя с завода "Азовсталь" приняли участие около тысячи украинцев, колонна двигалась от парка им. Т.Г. Шевченко до Майдана Независимости.

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Шествие завершилось выступлениями представителей организаций, занимающихся вопросами военнопленных, а также общественных организаций семей пленных и погибших защитников Мариуполя".

Детали: Руководитель патронатной службы Елена Толкачева заявила, что освобождение из плена происходит благодаря титанической работе ГУР, СБУ, омбудсмена, администрации президента, других государственных органов, ассоциации семей защитников Азовстали и других ОО, которые касаются проблем военнопленных.

 

Толкачева подчеркнула, что азовцам в плену тяжелее всего.

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В завершение мероприятия участники почтили память павших Героев минутой молчания.

Представитель координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов сообщил, что с начала полномасштабного вторжения РФ из российского плена удалось вернуть 2324 украинских военных. Из них более 500 - это защитники Мариуполя и "Азовстали".

Год назад из "Азовстали" вышли две с половиной тысячи защитников.

 

У Стелы на Майдане Незалежности офицер управления разведки "Азова" Илья Самойленко подчеркнул, что защитники Мариуполя оборонялись 86 дней в чрезвычайно сложных условиях и в полном превосходстве противника.

 
 
 
 
 
 

Темы: МариупольКиев
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