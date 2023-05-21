Наступний саміт G7 відбудеться в Італії – Мелоні

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні повідомила, що в наступному році Італія прийме наступний 50-й саміт країн "великої сімки".

Джерело: italy24

Пряма мова: "Ми обрали Апулію, тому що вона має символічне значення: протягом століть вона служила мостом між Заходом і Сходом, це земля-символ обіймів між двома світами, яка дозволяє нам подолати протилежну пропаганду".

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Деталі: За словами Мелоні, наступного року саміт найімовірніше відбудеться після середини червня.

За підсумками свого перебування в Японії Мелоні заявила: "Україна знає, що може розраховувати на всебічну підтримку Італії. За ці два дні ми донесли нашу точку зору".

Мелоні додала, що у 2024 році пріоритетними на саміті будуть такі теми: "щодо України, ми хочемо поваги до міжнародних правил. Енергетична безпека, міграція та увага до Африки".

ВІДЕО ДНЯ

Президент України Володимир Зеленський і Мелоні зустрілися минулої суботи в Римі.

Перед прибуттям до Японії український президент назвав зустрічі G7 "важливими зустрічами з партнерами та друзями України".

Зеленський закликав до "безпеки та зміцнення співпраці заради нашої перемоги" і заявив, що "сьогодні мир стане ближчим".