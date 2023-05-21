Следующий саммит G7 состоится в Италии – Мелони

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони сообщила, что в следующем году Италия примет следующий 50-й саммит стран "большой семерки".

Источник: italy24

Прямая речь: "Мы выбрали Апулию, потому что она имеет символическое значение: на протяжении веков она служила мостом между Западом и Востоком, это земля-символ объятий между двумя мирами, которая позволяет нам преодолеть противоположную пропаганду".

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Детали: По словам Мелони, в следующем году саммит скорее всего состоится после середины июня.

По итогам своего пребывания в Японии Мелони заявила: "Украина знает, что может рассчитывать на всестороннюю поддержку Италии. За эти два дня мы донесли нашу точку зрения".

Мелони добавила, что в 2024 году приоритетными на саммите будут следующие темы: "по Украине, мы хотим уважения к международным правилам. Энергетическая безопасность, миграция и внимание к Африке".

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Президент Украины Владимир Зеленский и Мелони встретились в минувшую субботу в Риме.

Перед прибытием в Японию украинский президент назвал встречи G7 "важными встречами с партнерами и друзьями Украины".

Зеленский призвал к "безопасности и укреплению сотрудничества ради нашей победы" и заявил, что "сегодня мир станет ближе".