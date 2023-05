Українська тенісистка через травму не дограла фінал турніру WTA

Українська тенісистка Ангеліна Калініна через травму не змогла дограти фінальний матч турніру WTA Italian Open з Єлєною Рибакіною, яка представляє Казахстан.

Джерело: результат поєдинку, wtatennis

Деталі: Українка доволі впевнено розпочала фінальну гру, адже повела в рахунку 2:0. Наприкінці першого сету, в десятому геймі у Калініної почались проблеми з подачею. В результаті у першому сеті із загальним рахунком 6:4 перемогу здобула Рибакіна.

У другому сеті Калініна відіграла одне очко в другому геймі, після чого сказала, що не може наступити на ліву ногу.

На корт прибув фізіотерапевт. Після чого українська тенісистка знялась із матчу.

Not the ending we wanted to see ❤️‍🩹



Kalinina has been forced to withdraw due to injury. Rybakina wins 6-4, 1-0 ret.#IBI23 pic.twitter.com/qxxDk54Yfq