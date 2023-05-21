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Українська тенісистка через травму не дограла фінал турніру WTA

Альона Мазуренко Неділя, 21 травня 2023, 03:37
Українська тенісистка через травму не дограла фінал турніру WTA
Калініна, фото: WTA

Українська тенісистка Ангеліна Калініна через травму не змогла дограти фінальний матч турніру WTA Italian Open з Єлєною Рибакіною, яка представляє Казахстан.

Джерело: результат поєдинкуwtatennis

Деталі: Українка доволі впевнено розпочала фінальну гру, адже повела в рахунку 2:0. Наприкінці першого сету, в десятому геймі у Калініної почались проблеми з подачею. В результаті у першому сеті із загальним рахунком 6:4 перемогу здобула Рибакіна.

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У другому сеті Калініна відіграла одне очко в другому геймі, після чого сказала, що не може наступити на ліву ногу.

На корт прибув фізіотерапевт. Після чого українська тенісистка знялась із матчу.

Після матчу Калініна сказала, що "відчуває" себе "на межі фізичних можливостей".

Пряма мова Калініної: "Я найбільше пишаюся своїм бойовим духом протягом цих двох тижнів. Я боролася, незважаючи на рахунок, будь-яку ситуацію, будь-які погодні умови, суперників. Всі були дуже жорсткими. Серйозна боротьба".

Internazionali BNL d'Italia – турнір у престижній категорії WTA 1000. Проводиться у Римі. Призовий фонд перевищує 3,5 млн. євро. Цей матч став першим фіналом на турнірах подібного масштабу для Калініної.

До 2018 року Рибакіна представляла Росію, але потім змінила громадянство на казахстанське.

Теми: спорт
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