Украинская теннисистка из-за травмы не доиграла финал турнира WTA

Украинская теннисистка Ангелина Калинина из-за травмы не смогла доиграть финальный матч турнира WTA Italian Open с Еленой Рыбакиной, которая представляет Казахстан.

Источник: результат поединка, wtatennis

Детали: Украинка довольно уверенно начала финальную игру, ведь повела в счете 2:0. В конце первого сета, в десятом гейме у Калининой начались проблемы с подачей. В результате в первом сете с общим счетом 6:4 победу одержала Рыбакина.

Реклама:

Во втором сете Калинина отыграла одно очко во втором гейме, после чего сказала, что не может наступить на левую ногу.

На корт прибыл физиотерапевт. После чего украинская теннисистка снялась с матча.

Not the ending we wanted to see ❤️‍🩹



Kalinina has been forced to withdraw due to injury. Rybakina wins 6-4, 1-0 ret.#IBI23 pic.twitter.com/qxxDk54Yfq