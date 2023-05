Украинская теннисистка из-за травмы не доиграла финал турнира WTA

Украинская теннисистка Ангелина Калинина из-за травмы не смогла доиграть финальный матч турнира WTA Italian Open с Еленой Рыбакиной, которая представляет Казахстан.

Источник: результат поединка, wtatennis

Детали: Украинка довольно уверенно начала финальную игру, ведь повела в счете 2:0. В конце первого сета, в десятом гейме у Калининой начались проблемы с подачей. В результате в первом сете с общим счетом 6:4 победу одержала Рыбакина.

Во втором сете Калинина отыграла одно очко во втором гейме, после чего сказала, что не может наступить на левую ногу.

На корт прибыл физиотерапевт. После чего украинская теннисистка снялась с матча.

Not the ending we wanted to see ❤️‍🩹



Kalinina has been forced to withdraw due to injury. Rybakina wins 6-4, 1-0 ret.#IBI23 pic.twitter.com/qxxDk54Yfq