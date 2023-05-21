Украинская теннисистка из-за травмы не доиграла финал турнира WTA

Украинская теннисистка Ангелина Калинина из-за травмы не смогла доиграть финальный матч турнира WTA Italian Open с Еленой Рыбакиной, которая представляет Казахстан.

Источник: результат поединка, wtatennis

Детали: Украинка довольно уверенно начала финальную игру, ведь повела в счете 2:0. В конце первого сета, в десятом гейме у Калининой начались проблемы с подачей. В результате в первом сете с общим счетом 6:4 победу одержала Рыбакина.

Во втором сете Калинина отыграла одно очко во втором гейме, после чего сказала, что не может наступить на левую ногу.

На корт прибыл физиотерапевт. После чего украинская теннисистка снялась с матча.

Not the ending we wanted to see ❤️‍🩹



Kalinina has been forced to withdraw due to injury. Rybakina wins 6-4, 1-0 ret.#IBI23 pic.twitter.com/qxxDk54Yfq — wta (@WTA) May 20, 2023

После матча Калинина сказала, что "чувствует" себя "на пределе физических возможностей".

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Прямая речь Калининой: "Я больше всего горжусь своим боевым духом в течение этих двух недель. Я боролась, несмотря на счет, любую ситуацию, любые погодные условия, соперников. Все были очень жесткими. Серьезная борьба".

Internazionali BNL d'Italia - турнир в престижной категории WTA 1000. Проводится в Риме. Призовой фонд превышает 3,5 млн. евро. Этот матч стал первым финалом на турнирах подобного масштаба для Калининой.

До 2018 года Рыбакина представляла Россию, но затем сменила гражданство на казахстанское.