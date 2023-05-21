Украинская теннисистка из-за травмы не доиграла финал турнира WTA

Украинская теннисистка Ангелина Калинина из-за травмы не смогла доиграть финальный матч турнира WTA Italian Open с Еленой Рыбакиной, которая представляет Казахстан.

Источник: результат поединка, wtatennis

Детали: Украинка довольно уверенно начала финальную игру, ведь повела в счете 2:0. В конце первого сета, в десятом гейме у Калининой начались проблемы с подачей. В результате в первом сете с общим счетом 6:4 победу одержала Рыбакина.

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Во втором сете Калинина отыграла одно очко во втором гейме, после чего сказала, что не может наступить на левую ногу.

На корт прибыл физиотерапевт. После чего украинская теннисистка снялась с матча.

Not the ending we wanted to see ❤️‍🩹



Kalinina has been forced to withdraw due to injury. Rybakina wins 6-4, 1-0 ret.#IBI23 pic.twitter.com/qxxDk54Yfq ВИДЕО ДНЯ May 20, 2023

После матча Калинина сказала, что "чувствует" себя "на пределе физических возможностей".

Прямая речь Калининой: "Я больше всего горжусь своим боевым духом в течение этих двух недель. Я боролась, несмотря на счет, любую ситуацию, любые погодные условия, соперников. Все были очень жесткими. Серьезная борьба".

Internazionali BNL d'Italia - турнир в престижной категории WTA 1000. Проводится в Риме. Призовой фонд превышает 3,5 млн. евро. Этот матч стал первым финалом на турнирах подобного масштаба для Калининой.

До 2018 года Рыбакина представляла Россию, но затем сменила гражданство на казахстанское.