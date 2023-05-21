Британська розвідка: Росія почала частіше використовувати розвідувальні БПЛА під час ракетних атак

РФ стала частіше залучати неозброєні розвідувальні безпілотні літальні апарати (БПЛА) під час своїх ракетних атак вглиб території України.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії у неділю.

Зазначається, що часті ракетні удари далекого радіусу дії вглиб території України, ймовірно, в першу чергу спрямовані на послаблення української протиповітряної оборони.

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"Удосконалюючи попередні хвилі глибоких ударів, Росія почала частіше залучати до операцій неозброєні розвідувальні безпілотні літальні апарати" – йдеться в огляді.

До них відносяться БПЛА російського виробництва SuperCam, які відносно дешеві і мають достатню дальність польоту, щоб пролітати над цілями крилатих ракет.

"Росія, найімовірніше, застосувала цю тактику, намагаючись отримати більш своєчасну оцінку бойових втрат і покращити цикл наведення на ціль" – зазначає британська розвідка.

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За оцінками розвідувальної спільноти, повільний і неефективний процес цілевказування російських військових був основним недоліком їхніх дій в Україні. "Однак повільні розвідувальні БПЛА є дуже вразливими для української ППО" – зазначається в огляді.

Нагадаємо, розвідка Британії підтвердила втрату Росією кількох ракет "Кинджал" в Україні, відзначивши, що ці події стали збентеженням і сюрпризом для РФ, яка представляла ракети як "непереможні".