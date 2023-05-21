Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Британська розвідка: Росія почала частіше використовувати розвідувальні БПЛА під час ракетних атак

"Європейська правда"Неділя, 21 травня 2023, 09:25

РФ стала частіше залучати неозброєні розвідувальні безпілотні літальні апарати (БПЛА) під час своїх ракетних атак вглиб території України.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії у неділю.

Зазначається, що часті ракетні удари далекого радіусу дії вглиб території України, ймовірно, в першу чергу спрямовані на послаблення української протиповітряної оборони.

"Удосконалюючи попередні хвилі глибоких ударів, Росія почала частіше залучати до операцій неозброєні розвідувальні безпілотні літальні апарати" – йдеться в огляді.

До них відносяться БПЛА російського виробництва SuperCam, які відносно дешеві і мають достатню дальність польоту, щоб пролітати над цілями крилатих ракет.

"Росія, найімовірніше, застосувала цю тактику, намагаючись отримати більш своєчасну оцінку бойових втрат і покращити цикл наведення на ціль" – зазначає британська розвідка.

За оцінками розвідувальної спільноти, повільний і неефективний процес цілевказування російських військових був основним недоліком їхніх дій в Україні. "Однак повільні розвідувальні БПЛА є дуже вразливими для української ППО" – зазначається в огляді.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, розвідка Британії підтвердила втрату Росією кількох ракет "Кинджал" в Україні, відзначивши, що ці події стали збентеженням і сюрпризом для РФ, яка представляла ракети як "непереможні".

Теми: війнабезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Вагнерівці після Бахмута перегруповуються у трьох точках – Данілов

відеоЗалужний: Прийшов час повертати своє

ISW пояснив, чому російським військам буде непросто замінити "вагнерівців" у Бахмуті

Україна офіційно попросила у Німеччини крилаті ракети Taurus – ЗМІ

Малюк прокоментував причетність СБУ до підриву Кримського моста

ГУР: Окупанти готують масштабну "радіоактивну" провокацію на ЗАЕС

Усі новини...
війна
ЗСУ влучили у штаб окупантів у Бердянську – Стратком
ЗСУ утримує у Бахмуті ще декілька будівель – Череватий
Росія обстріляла вісім українських областей з авіації, артилерії та мінометів – ОВА
Останні новини
12:05
НКРЕКП пропонує встановити єдиний тариф на електроенергію для населення з 1 червня
11:46
фотоУ NASA показали нові світлини Всесвіту, створені за допомогою кількох телескопів
11:40
У Росії знову заговорили про мир: хочуть "визнання територіальних реалій" та зупинки атак ЗСУ
11:18
Зернова угода не досягає повноцінної роботи, попри заяви Росії - ЗМІ
11:05
Надсилав інтимні фото та заманював додому: у Києві затримали чоловіка за розбещення школярки
10:58
фото, відеоВ окупованому Бердянську лунали вибухи – ЗМІ
10:40
Вчені створили робота, який вміє знаходити "загублені" речі
10:18
Як українці відкривають бізнес у Данії і хто їм у цьому допомагає
10:14
ОВА: під обстрілом Росії за добу були дев’ять областей
09:54
Нові санкції ЄС окрім Угорщини блокує ще одна країна - ЗМІ
Усі новини...
Реклама: