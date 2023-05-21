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Британська розвідка: Росія почала частіше використовувати розвідувальні БПЛА під час ракетних атак

"Європейська правда"Неділя, 21 травня 2023, 09:25

РФ стала частіше залучати неозброєні розвідувальні безпілотні літальні апарати (БПЛА) під час своїх ракетних атак вглиб території України.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії у неділю.

Зазначається, що часті ракетні удари далекого радіусу дії вглиб території України, ймовірно, в першу чергу спрямовані на послаблення української протиповітряної оборони.

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"Удосконалюючи попередні хвилі глибоких ударів, Росія почала частіше залучати до операцій неозброєні розвідувальні безпілотні літальні апарати" – йдеться в огляді.

До них відносяться БПЛА російського виробництва SuperCam, які відносно дешеві і мають достатню дальність польоту, щоб пролітати над цілями крилатих ракет.

"Росія, найімовірніше, застосувала цю тактику, намагаючись отримати більш своєчасну оцінку бойових втрат і покращити цикл наведення на ціль" – зазначає британська розвідка.

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За оцінками розвідувальної спільноти, повільний і неефективний процес цілевказування російських військових був основним недоліком їхніх дій в Україні. "Однак повільні розвідувальні БПЛА є дуже вразливими для української ППО" – зазначається в огляді.

Нагадаємо, розвідка Британії підтвердила втрату Росією кількох ракет "Кинджал" в Україні, відзначивши, що ці події стали збентеженням і сюрпризом для РФ, яка представляла ракети як "непереможні".

Теми: війнабезпілотники
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