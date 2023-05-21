Британская разведка: Россия начала чаще использовать разведывательные БПЛА во время ракетных атак

РФ стала чаще привлекать невооруженные разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) во время своих ракетных атак вглубь территории Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании в воскресенье.

Отмечается, что частые ракетные удары дальнего радиуса действия вглубь территории Украины, вероятно, в первую очередь направлены на ослабление украинской противовоздушной обороны.

"Совершенствуя предыдущие волны глубоких ударов, Россия начала чаще привлекать к операциям невооруженные разведывательные беспилотные летательные аппараты" – говорится в обзоре.

К ним относятся БПЛА российского производства SuperCam, которые относительно дешевы и имеют достаточную дальность полета, чтобы пролетать над целями крылатых ракет.

"Россия, скорее всего, применила эту тактику, пытаясь получить более своевременную оценку боевых потерь и улучшить цикл наведения на цель", – отмечает британская разведка.

По оценкам разведывательного сообщества, медленный и неэффективный процесс целеуказания российских военных был основным недостатком их действий в Украине. "Однако медленные разведывательные БПЛА очень уязвимы для украинской ПВО" – отмечается в обзоре.

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Напомним, разведка Британии подтвердила потерю Россией нескольких ракет "Кинжал" в Украине, отметив, что эти события стали смущением и сюрпризом для РФ, которая представляла ракеты как "непобедимые".