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Британская разведка: Россия начала чаще использовать разведывательные БПЛА во время ракетных атак

"Европейская правда"Воскресенье, 21 мая 2023, 09:25

РФ стала чаще привлекать невооруженные разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) во время своих ракетных атак вглубь территории Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании в воскресенье.

Отмечается, что частые ракетные удары дальнего радиуса действия вглубь территории Украины, вероятно, в первую очередь направлены на ослабление украинской противовоздушной обороны.

"Совершенствуя предыдущие волны глубоких ударов, Россия начала чаще привлекать к операциям невооруженные разведывательные беспилотные летательные аппараты" – говорится в обзоре.

К ним относятся БПЛА российского производства SuperCam, которые относительно дешевы и имеют достаточную дальность полета, чтобы пролетать над целями крылатых ракет.

"Россия, скорее всего, применила эту тактику, пытаясь получить более своевременную оценку боевых потерь и улучшить цикл наведения на цель", – отмечает британская разведка.

По оценкам разведывательного сообщества, медленный и неэффективный процесс целеуказания российских военных был основным недостатком их действий в Украине. "Однако медленные разведывательные БПЛА очень уязвимы для украинской ПВО" – отмечается в обзоре.

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Напомним, разведка Британии подтвердила потерю Россией нескольких ракет "Кинжал" в Украине, отметив, что эти события стали смущением и сюрпризом для РФ, которая представляла ракеты как "непобедимые".

Темы: войнабеспилотники
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