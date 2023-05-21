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Зеленський хоче проведення у липні саміту формули миру

"Європейська правда"Неділя, 21 травня 2023, 11:32
Зеленський хоче проведення у липні саміту формули миру
зеленський, фото оп

Саміт формули миру могли б зібрати в липні, коли від початку повномасштабної війни мине 500 днів.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський, виступаючи в неділю на робочій сесії саміту "Назустріч мирному, стабільному і процвітаючому світу" за участю країн G7, України та партнерів, повідомляє "Європейська правда".

" Скоро – 500 днів повномасштабної війни, вже в липні це буде. І це символічний проміжок часу, хороший місяць, щоб зібрати саміт формули миру – саміт світової більшості. Саміт усіх, хто поважає чесність і хоче закінчити цю війну. Я запрошую вас приєднатися до спільних зусиль", – заявив він.

За словами президента, " розробили формулу миру так, щоб кожен її пункт був підтриманий резолюціями ООН. Так, щоб кожен у світі міг обрати собі той пункт, який здатен допомогти реалізувати".

Нагадаємо, топ-дипломат Швеції, яка головує у Раді ЄС раніше повідомив, що міністри закордонних справ країн ЄС на наступній зустрічі обговорять організацію саміту, присвяченого просуванню запропонованої Україною "формули миру"; є пропозиції проводити його у Копенгагені перед самітом НАТО. 

Говорячи про мету проведення заходу, співрозмовник журналістів сказав, що цей саміт проводять для того, щоб не було пропозиції Китаю, який "повторює наративи Росії", але "українська точка зору отримала платформу і більшу видимість на міжнародній арені".

Теми: Зеленськиймир
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