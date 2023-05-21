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Зеленский хочет проведения в июле саммита формулы мира

"Европейская правда"Воскресенье, 21 мая 2023, 11:32
Зеленский хочет проведения в июле саммита формулы мира
зеленский, фото оп

Саммит формулы мира могли бы собрать в июле, когда с начала полномасштабной войны пройдет 500 дней.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, выступая в воскресенье на рабочей сессии саммита "Навстречу мирному, стабильному и процветающему миру" с участием стран G7, Украины и партнеров, сообщает "Европейская правда".

"Скоро – 500 дней полномасштабной войны, уже в июле это будет. И это символический промежуток времени, хороший месяц, чтобы собрать саммит формулы мира – саммит мирового большинства. Саммит всех, кто уважает честность и хочет закончить эту войну. Я приглашаю вас присоединиться к совместным усилиям", – заявил он.

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По словам президента, "разработали формулу мира так, чтобы каждый ее пункт был поддержан резолюциями ООН. Так, чтобы каждый в мире мог выбрать себе тот пункт, который способен помочь реализовать".

Напомним, топ-дипломат Швеции, которая председательствует в Совете ЕС ранее сообщил, что министры иностранных дел стран ЕС на следующей встрече обсудят организацию саммита, посвященного продвижению предложенной Украиной "формулы мира"; есть предложения проводить его в Копенгагене перед саммитом НАТО.

Говоря о цели проведения мероприятия, собеседник журналистов сказал, что этот саммит проводится для того, чтобы не было предложения Китая, который "повторяет нарративы России", но "украинская точка зрения получила платформу и большую видимость на международной арене".

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Темы: Зеленскиймир
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