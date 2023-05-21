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Байден отримав "тверде запевнення", що Україна не використовуватиме F-16 на території РФ

"Європейська правда"Неділя, 21 травня 2023, 15:46
Байден отримав тверде запевнення, що Україна не використовуватиме F-16 на території РФ
Зустріч Зеленського і Байдена в Хіросімі, фото ОП

Президент Джо Байден заявив, що отримав від Володимира Зеленського "тверде запевнення", що українські війська не використовуватимуть надані Заходом винищувачі F-16 для вторгнення на російську територію.

Про це він заявив на завершенні саміту G7 у Хіросімі, повідомляє "Європейська правда".

Байден також заявив, що військові літаки F-16 можуть, однак, бути "де б не перебували російські війська на території України".

"У мене є тверде запевнення від Зеленського, що вони не будуть використовувати їх для того, щоб просунутися на російську географічну територію, але де б російські війська не перебували в межах України та регіону, вони зможуть це зробити", – сказав Байден.

Президент США став на захист своєї позиції проти надання Україні винищувачів F-16 до цього часу, стверджуючи, що в битві за Бахмут, наприклад, ці винищувачі не мали б вирішального значення.

Раніше в Білому домі заявили, що винищувачі F-16, які Україна отримає від союзників, надаватимуться за умови, що вони не використовуватимуться для ударів по Росії.

Нагадаємо, раніше цього тижня Велика Британія оголосила про початок роботи міжнародної коаліції країн, націленої на навчання українських льотчиків на винищувачах четвертого покоління, зокрема й F-16. До неї вже входять Британія, Нідерланди, Бельгія, ДаніяСполучені Штати і Португалія.

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Також Білий дім підтвердив, що в подальші місяці США і союзники обговорюватимуть, коли і в якій кількості Україна отримає сучасні винищувачі.

Теми: БайденСШАвійнавинищувачі
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