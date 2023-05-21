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Байден отримав "тверде запевнення", що Україна не використовуватиме F-16 на території РФ

"Європейська правда"Неділя, 21 травня 2023, 15:46
Байден отримав тверде запевнення, що Україна не використовуватиме F-16 на території РФ
Зустріч Зеленського і Байдена в Хіросімі, фото ОП

Президент Джо Байден заявив, що отримав від Володимира Зеленського "тверде запевнення", що українські війська не використовуватимуть надані Заходом винищувачі F-16 для вторгнення на російську територію.

Про це він заявив на завершенні саміту G7 у Хіросімі, повідомляє "Європейська правда".

Байден також заявив, що військові літаки F-16 можуть, однак, бути "де б не перебували російські війська на території України".

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"У мене є тверде запевнення від Зеленського, що вони не будуть використовувати їх для того, щоб просунутися на російську географічну територію, але де б російські війська не перебували в межах України та регіону, вони зможуть це зробити", – сказав Байден.

Президент США став на захист своєї позиції проти надання Україні винищувачів F-16 до цього часу, стверджуючи, що в битві за Бахмут, наприклад, ці винищувачі не мали б вирішального значення.

Раніше в Білому домі заявили, що винищувачі F-16, які Україна отримає від союзників, надаватимуться за умови, що вони не використовуватимуться для ударів по Росії.

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Нагадаємо, раніше цього тижня Велика Британія оголосила про початок роботи міжнародної коаліції країн, націленої на навчання українських льотчиків на винищувачах четвертого покоління, зокрема й F-16. До неї вже входять Британія, Нідерланди, Бельгія, ДаніяСполучені Штати і Португалія.

Також Білий дім підтвердив, що в подальші місяці США і союзники обговорюватимуть, коли і в якій кількості Україна отримає сучасні винищувачі.

Теми: БайденСШАвійнавинищувачі
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