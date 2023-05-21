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Байден получил "твердое заверение", что Украина не будет использовать F-16 на территории РФ

"Европейская правда"Воскресенье, 21 мая 2023, 15:46
Байден получил твердое заверение, что Украина не будет использовать F-16 на территории РФ
Встреча Зеленского и Байдена в Хиросиме, фото ОП

Президент Джо Байден заявил, что получил от Владимира Зеленского "твердое заверение", что украинские войска не будут использовать предоставленные Западом истребители F-16 для вторжения на российскую территорию.

Об этом он заявил на завершении саммита G7 в Хиросиме, сообщает "Европейская правда".

Байден также заявил, что военные самолеты F-16 могут, однако, быть "где бы ни находились российские войска на территории Украины".

"У меня есть твердое заверение от Зеленского, что они не будут использовать их для того, чтобы продвинуться на российскую географическую территорию, но где бы российские войска не находились в пределах Украины и региона, они смогут это сделать", – сказал Байден.

Президент США встал на защиту своей позиции против предоставления Украине истребителей F-16 до сих пор, утверждая, что в битве за Бахмут, например, эти истребители не имели бы решающего значения.

Ранее в Белом доме заявили, что истребители F-16, которые Украина получит от союзников, будут предоставляться при условии, что они не будут использоваться для ударов по России.

Напомним, ранее на этой неделе Великобритания объявила о начале работы международной коалиции стран, нацеленной на обучение украинских летчиков на истребителях четвертого поколения, в том числе F-16. В нее уже входят Великобритания, Нидерланды, Бельгия, ДанияСоединенные Штаты и Португалия.

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Также Белый дом подтвердил, что в последующие месяцы США и союзники будут обсуждать, когда и в каком количестве Украина получит современные истребители.

Темы: БайденСШАвойнаистребители
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