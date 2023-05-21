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Байден получил "твердое заверение", что Украина не будет использовать F-16 на территории РФ

"Европейская правда"Воскресенье, 21 мая 2023, 15:46
Байден получил твердое заверение, что Украина не будет использовать F-16 на территории РФ
Встреча Зеленского и Байдена в Хиросиме, фото ОП

Президент Джо Байден заявил, что получил от Владимира Зеленского "твердое заверение", что украинские войска не будут использовать предоставленные Западом истребители F-16 для вторжения на российскую территорию.

Об этом он заявил на завершении саммита G7 в Хиросиме, сообщает "Европейская правда".

Байден также заявил, что военные самолеты F-16 могут, однако, быть "где бы ни находились российские войска на территории Украины".

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"У меня есть твердое заверение от Зеленского, что они не будут использовать их для того, чтобы продвинуться на российскую географическую территорию, но где бы российские войска не находились в пределах Украины и региона, они смогут это сделать", – сказал Байден.

Президент США встал на защиту своей позиции против предоставления Украине истребителей F-16 до сих пор, утверждая, что в битве за Бахмут, например, эти истребители не имели бы решающего значения.

Ранее в Белом доме заявили, что истребители F-16, которые Украина получит от союзников, будут предоставляться при условии, что они не будут использоваться для ударов по России.

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Напомним, ранее на этой неделе Великобритания объявила о начале работы международной коалиции стран, нацеленной на обучение украинских летчиков на истребителях четвертого поколения, в том числе F-16. В нее уже входят Великобритания, Нидерланды, Бельгия, ДанияСоединенные Штаты и Португалия.

Также Белый дом подтвердил, что в последующие месяцы США и союзники будут обсуждать, когда и в каком количестве Украина получит современные истребители.

Темы: БайденСШАвойнаистребители
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