На Полтавщині чоловік застрелив трьох сусідів і підірвав себе гранатою

У м. Лохвиця на Полтавщині чоловік застрелив трьох людей, після чого підірвався на гранаті.

Джерело: поліція Полтавщини

Дослівно: "До поліції Полтавщини 21 травня, близько 14:00, надійшло повідомлення від місцевих мешканців, що в м.Лохвиця чоловік застрелив трьох людей, після чого підірвався на гранаті.

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…За попередньою інформацією, місцевий 53-річний чоловік у трьох домогосподарствах застрелив двох сусідів (67-річного та 47-річного чоловіків) та 63-річну сусідку із гладкоствольної зброї, після чого повернувся у власне домоволодіння та підірвався гранатою".

Деталі: На місці події працює слідчо-оперативна група поліції, спеціалісти криміналісти та вибухотехнічна служба ГУНП. Обставини та причини трагедії з'ясовують слідчі.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками ч. 2 статті 115 (Умисне вбивство двох або більше осіб) Кримінального кодексу України.