На Полтавщине мужчина застрелил трех соседей и подорвал себя гранатой

В г. Лохвица на Полтавщине мужчина застрелил трех человек, после чего подорвал себя гранатой.

Источник: полиция Полтавщины

Дословно: "В полицию Полтавщины 21 мая, около 14:00, поступило сообщение от местных жителей, что в г.Лохвица мужчина застрелил трех человек, после чего подорвался на гранате.

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...По предварительной информации, местный 53-летний мужчина в трех домохозяйствах застрелил двух соседей (67-летнего и 47-летнего мужчин) и 63-летнюю соседку из гладкоствольного оружия, после чего вернулся в собственное домовладение и подорвался гранатой".

Детали: На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, специалисты криминалисты и взрывотехническая служба ГУНП. Обстоятельства и причины трагедии выясняют следователи.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующим признакам ч. 2 статьи 115 (Умышленное убийство двух или более лиц) Уголовного кодекса Украины.