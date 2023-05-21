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МЗС РФ назвало саміт G7 інкубатором для русофобської і антикитайської істерії

"Європейська правда"Неділя, 21 травня 2023, 19:42
МЗС РФ назвало саміт G7 інкубатором для русофобської і антикитайської істерії
глава МЗС РФ Сергій Лавров, фото Getty Images

У неділю Міністерство закордонних справ Росії назвало саміт G7 в японській Хіросімі "політизованим" заходом, на якому, за його словами, пролунали антиросійські та антикитайські заяви.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у заяві відомства.

За словами МЗС РФ, основним результатом зустрічі, став набір заяв, насичених "одіозними пасажами антиросійського, а також антикитайського характеру".

"Таким чином, укотре результатом заходу "сімки" стають політизовані рішення, спрямовані на прокреслення розділових ліній у міжнародних відносинах" – йдеться у заяві.

У Москві вважають, що "Група семи" необоротно деградувала.

"Перетворилася на "інкубатор", де під проводом англосаксів визрівають деструктивні ініціативи, що розхитують глобальну стабільність. Потім вони нав'язуються проамериканській масовці з числа країн НАТО, ЄС та інших сателітів Вашингтона" – йдеться у заяві.

"Панічний страх перед об'єктивним процесом становлення багатополярності та руйнування американоцентричної гегемонії, що давала змогу Заходу грабувати світ, змушує членів об'єднання спрямувати всі сили на роздмухування русофобської та синофобської істерії" – стверджує МЗС РФ.

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Росія була членом клубу індустріально розвинених демократій G7, який раніше був відомий як G8, поки її не виключили після анексії українського Криму в 2014 році. Водночас у своїй заяві МЗС РФ вказує на  неспроможність Групи ще під час фінансової кризи 2008-2009 років, коли до її складу ще входила Росія.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський був присутній на саміті в Хіросімі як гість, і цією можливістю він скористався, щоб закликати країни-члени НАТО продовжити постачання зброї та дипломатичну підтримку Києва на тлі війни з Росією.

Теми: РосіяG7
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