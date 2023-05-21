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МИД РФ назвал саммит G7 инкубатором для русофобской и антикитайской истерии

"Европейская правда"Воскресенье, 21 мая 2023, 19:42
МИД РФ назвал саммит G7 инкубатором для русофобской и антикитайской истерии
глава МИД РФ Сергей Лавров, фото Getty Images

В воскресенье Министерство иностранных дел России назвало саммит G7 в японской Хиросиме "политизированным" мероприятием, на котором, по его словам, прозвучали антироссийские и антикитайские заявления.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в заявлении ведомства.

По словам МИД РФ, основным результатом встречи, стал набор заявлений, насыщенных "одиозными пассажами антироссийского, а также антикитайского характера".

"Таким образом, в очередной раз результатом мероприятия "семерки" становятся политизированные решения, направленные на прочерчивание разделительных линий в международных отношениях" – говорится в заявлении.

В Москве считают, что "Группа семи" необратимо деградировала.

"Превратилась в "инкубатор", где под руководством англосаксов вызревают деструктивные инициативы, расшатывающие глобальную стабильность. Затем они навязываются проамериканской массовке из числа стран НАТО, ЕС и других сателлитов Вашингтона", – говорится в заявлении.

"Панический страх перед объективным процессом становления многополярности и разрушения американоцентричной гегемонии, позволявшей Западу грабить мир, заставляет членов объединения направить все силы на раздувание русофобской и синофобской истерии", – утверждает МИД РФ.

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Россия была членом клуба индустриально развитых демократий G7, который ранее был известен как G8, пока ее не исключили после аннексии украинского Крыма в 2014 году. В то же время в своем заявлении МИД РФ указывает на несостоятельность Группы еще во время финансового кризиса 2008-2009 годов, когда в ее состав еще входила Россия.

Как известно, президент Украины Владимир Зеленский присутствовал на саммите в Хиросиме как гость, и этой возможностью он воспользовался, чтобы призвать страны-члены НАТО продолжить поставки оружия и дипломатическую поддержку Киева на фоне войны с Россией.

Темы: РосcияG7
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