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На виборах у Греції явним лідером є партія прем’єра – екзит-пол

"Європейська правда"Неділя, 21 травня 2023, 20:28
На виборах у Греції явним лідером є партія прем’єра – екзит-пол
вибори у Греції, фото NurPhoto via Getty Images

Грецькі консерватори отримали явну перевагу над лівою партією СІРІЗА на парламентських виборах у неділю.

Це показав спільний екзит-пол, проведений шістьма соціологічними агентствами, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Виборчі дільниці в Греції закрилися о 19:00 в неділю, і екзит-поли показують, що консервативна "Нова демократія" чинного прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса випереджає свого головного конкурента, ліву партію СІРІЗА Алексіса Ціпраса.

"Нова демократія" набирає від 36% до 40% голосів, СІРІЗА – 25%-29%, ПАСОК – 9,5%-12,5%, Комуністична партія Греції (КПГ) – 6%-8%, MeRA25 – 2,5%-4,5%, "Плефсі Елефтеріас" – 2,2%-4,2%.

Генеральний секретар Міністерства внутрішніх справ Міхаліс Ставріанудакіс заявив, що очікує, що до 9 години вечора буде відомий відсоток результатів, який вкаже на переможця виборів.

"Мета полягає в тому, щоб цього року отримати результати набагато швидше. За моїми оцінками, приблизно до 9 години вечора ми матимемо відсоток, який покаже нам тенденцію результату виборів", – сказав він журналістам.

Хоча "Нова демократія" лідирує, зміна виборчої системи країни означає, що вона, швидше за все, не отримає абсолютної більшості голосів.

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Соціологи кажуть, що для повної перемоги партії потрібно набрати більше 45%.

Якщо жодна з партій не отримає абсолютної перемоги, президентка Греції Катерина Сакелларопулу дасть трьом провідним партіям триденний мандат на формування уряду.

Якщо всі вони зазнають невдачі, Сакелларопулу призначить тимчасовий уряд, який приведе країну до нових виборів приблизно через місяць.

Теми: Греціявибори
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