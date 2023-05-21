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На выборах в Греции явным лидером является партия премьера – экзит-пол

"Европейская правда"Воскресенье, 21 мая 2023, 20:28
На выборах в Греции явным лидером является партия премьера – экзит-пол
выборы в Греции, фото NurPhoto via Getty Images

Греческие консерваторы получили явное преимущество над левой партией СИРИЗА на парламентских выборах в воскресенье.

Это показал совместный экзит-пол, проведенный шестью социологическими агентствами, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Избирательные участки в Греции закрылись в 19:00 в воскресенье, и экзит-полы показывают, что консервативная "Новая демократия" действующего премьер-министра Кириакоса Мицотакиса опережает своего главного конкурента, левую партию СИРИЗА Алексиса Ципраса.

"Новая демократия" набирает от 36% до 40% голосов, СИРИЗА – 25%-29%, ПАСОК – 9,5%-12,5%, Коммунистическая партия Греции (КПГ) – 6%-8%, MeRA25 – 2,5%-4,5%, "Плефси Элефтериас" – 2,2%-4,2%.

Генеральный секретарь Министерства внутренних дел Михалис Ставрианудакис заявил, что ожидает, что к 9 часам вечера будет известен процент результатов, который укажет на победителя выборов.

"Цель состоит в том, чтобы в этом году получить результаты гораздо быстрее. По моим оценкам, примерно к 9 часам вечера мы будем иметь процент, который покажет нам тенденцию результата выборов", – сказал он журналистам.

Хотя "Новая демократия" лидирует, изменение избирательной системы страны означает, что она, скорее всего, не получит абсолютного большинства голосов.

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Социологи говорят, что для полной победы партии нужно набрать более 45%.

Если ни одна из партий не получит абсолютной победы, президент Греции Екатерина Сакелларопулу даст трем ведущим партиям трехдневный мандат на формирование правительства.

Если все они потерпят неудачу, Сакелларопулу назначит временное правительство, которое приведет страну к новым выборам примерно через месяц.

Темы: Грециявиборы
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