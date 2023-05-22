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По всій Україні оголошували повітряну тривогу

"Українська правда"Понеділок, 22 травня 2023, 05:55
По всій Україні оголошували повітряну тривогу
Скріншот мапи тривог

На території всієї України вночі 22 травня оголошували повітряну тривогу.

Джерело: мапа тривог

Деталі: У столиці тривогу оголосили о 02:43.

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Повідомлення про загрозу повітряної атаки оголосили на території більшості областей України. Згодом тривога поширилась й на західні області. 

Доповнено о 03:55. Тривога поширилась на всі області України. 

Доповнено о 04:10. У Дніпропетровській області - відбій тривоги. 

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Доповнено о 05:25. Більшість областей – відбій тривоги.

Загроза повітряної атаки зберігається у 4 областях на півдні України.

Доповнено о 05:35. Миколаївська область залишається єдиною, де продовжується повітряна тривога.

Доповнено о 05:55. У Миколаївській області скасували повітряну тривогу. 

Теми: повітряна тривогаКиївУкраїна
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