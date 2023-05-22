По всій Україні оголошували повітряну тривогу
Понеділок, 22 травня 2023, 05:55
На території всієї України вночі 22 травня оголошували повітряну тривогу.
Джерело: мапа тривог
Деталі: У столиці тривогу оголосили о 02:43.
Повідомлення про загрозу повітряної атаки оголосили на території більшості областей України. Згодом тривога поширилась й на західні області.
Доповнено о 03:55. Тривога поширилась на всі області України.
Доповнено о 04:10. У Дніпропетровській області - відбій тривоги.
Доповнено о 05:25. Більшість областей – відбій тривоги.
ВІДЕО ДНЯ
Загроза повітряної атаки зберігається у 4 областях на півдні України.
Доповнено о 05:35. Миколаївська область залишається єдиною, де продовжується повітряна тривога.
Доповнено о 05:55. У Миколаївській області скасували повітряну тривогу.