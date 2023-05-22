По всей Украине объявляли воздушную тревогу
Понедельник, 22 мая 2023, 05:55
На территории всей Украины ночью 22 мая объявляли воздушную тревогу.
Источник: карта тревог
Детали: В столице тревогу объявили в 02:43.
Реклама:
Сообщение об угрозе воздушной атаки объявили на территории большинства областей Украины. Впоследствии тревога распространилась и на западные области.
Дополнено в 03:55. Тревога распространилась на все области Украины.
Дополнено в 04:10. В Днепропетровской области – отбой тревоги.
ВИДЕО ДНЯ
Дополнено в 05:25. Большинство областей - отбой тревоги.
Угроза воздушной атаки сохраняется в 4 областях на юге Украины.
Дополнено в 05:35. Николаевская область остается единственной, где продолжается воздушная тревога.
Дополнено в 05:55. В Николаевской области отменили воздушную тревогу.