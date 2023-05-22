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По всей Украине объявляли воздушную тревогу

"Украинская правда"Понедельник, 22 мая 2023, 05:55
По всей Украине объявляли воздушную тревогу
Скриншот карты тревог

На территории всей Украины ночью 22 мая объявляли воздушную тревогу.

Источник: карта тревог

Детали: В столице тревогу объявили в 02:43.

Сообщение об угрозе воздушной атаки объявили на территории большинства областей Украины. Впоследствии тревога распространилась и на западные области.

Дополнено в 03:55. Тревога распространилась на все области Украины.

Дополнено в 04:10. В Днепропетровской области – отбой тревоги.

Дополнено в 05:25. Большинство областей - отбой тревоги.

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Угроза воздушной атаки сохраняется в 4 областях на юге Украины.

Дополнено в 05:35. Николаевская область остается единственной, где продолжается воздушная тревога.

Дополнено в 05:55. В Николаевской области отменили воздушную тревогу.

Темы: воздушная тревогаКиевУкраина
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