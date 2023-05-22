Російська нафта продовжує надходити до Європи через треті країни попри санкції ЄС − Spiegel

Російська нафта продовжує надходити до ЄС, незважаючи на ембарго, через посередників у третіх країнах, особливо з Індії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Spiegel.

За даними видання, щодня до портів Індії прибуває щонайменше два танкери з російською нафтою, це 70 танкерів на місяць. Через певний час частина цієї нафти потрапляє до ЄС в переробленому вигляді.

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Від початку агресивної війни Росії проти України ЄС ухвалив кілька пакетів санкцій проти Москви. З грудня російську нафту заборонено до ввезення в ЄС морем, а з лютого цього року запроваджено ембарго на дизельне пальне та бензин. Але це не означає, що російська нафта не буде продовжувати надходити в Європу в переробленому вигляді. Просто тепер це дорогий і багатокілометровий шлях.

Компанія Kpler, що займається аналізом даних, вивчає глобальні ланцюжки поставок, відстежуючи маршрути танкерів і вантажних суден. За її даними, світові перевезення перебудувалися після запровадження санкцій: танкери з російською нафтою на борту тепер прямують не до західних країн, а до східних: Туреччини, Саудівської Аравії та, насамперед, Індії.

На західному узбережжі Індії розташовано кілька нафтопереробних заводів, зокрема найбільший у світі. Там російську нафту переробляють на бензин і дизельне пальне. І, схоже, в такому вигляді вона потрапляє назад до Європи.

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Згідно з даними компанії Kpler, у квітні Індія поставила в ЄС більше палива, ніж будь-коли раніше. Як постачальник, вона тепер випереджає Саудівську Аравію. Разом ці дві країни заповнюють більшу частину прогалини, яка існувала в поставках палива в Європу з початку лютневого ембарго. Але на відміну від Саудівської Аравії, Індія не є країною з величезними запасами нафти.

Індія не підтримує санкції проти Москви і навіть навпаки: якщо раніше імпорт нафти з Росії був занадто дорогим і обтяжливим для індійських компаній через довгий морський шлях, то з початком війни ситуація швидко змінилася і Росія стала найбільшим постачальником нафти для Індії. Минулого місяця країна імпортувала до двох мільйонів барелів на день російської нафти, що становить майже 40% її національних потреб. До початку вторгнення цей показник становив близько 1%.

При цьому той факт, що частина нафти тепер може потрапити до Європи – у переробленому вигляді – насправді не є незаконним. Тому що продукти переробки вважаються індійськими. При цьому в Індії нафтопереробний завод Вадінар майже на 50% належить російській нафтовій компанії "Роснефть".

Нагадаємо, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що новий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії містить обмеження проти низки іноземних компаній, які допомагають Москві ухилятись від санкцій.

Як відомо, в межах проєкту наступного, одинадцятого пакета санкцій ЄС уперше запропонував новий механізм з третіми країнами, які вважаються причетними до обходу санкцій проти Росії, допомагаючи їй імпортувати товари подвійного призначення.