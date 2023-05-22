Российская нефть продолжает поступать в Европу через третьи страны, несмотря на санкции ЕС − Spiegel

Российская нефть продолжает поступать в ЕС, несмотря на эмбарго, через посредников в третьих странах, особенно из Индии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Spiegel.

По данным издания, каждый день в порты Индии прибывает не менее двух танкеров с российской нефтью, это 70 танкеров в месяц. Через определенное время часть этой нефти попадает в ЕС.

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С начала агрессивной войны России против Украины Европейский Союз принял несколько пакетов санкций против Москвы. С декабря российская нефть запрещена к ввозу в ЕС по морю, а с февраля этого года введено эмбарго на дизельное топливо и бензин. Но это не означает, что российская нефть не будет продолжать поступать в Европу в переработанном виде. Просто теперь это дорогостоящий и многокилометровый путь.

Компании Kpler, занимающейся анализом данных, изучает глобальные цепочки поставок, отслеживая маршруты танкеров и грузовых судов. По ее данным, мировые перевозки перестроились после введения санкций: танкеры с российской нефтью на борту теперь направляются не в западные страны, а в восточные: Турция, Саудовская Аравия и, прежде всего, Индия.

На западном побережье Индии расположено несколько нефтеперерабатывающих заводов, в том числе крупнейший в мире. Там российская нефть перерабатывается в бензин и дизельное топливо. И, похоже, в таком виде она попадает обратно в Европу.

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Согласно данным компании Kpler, в апреле Индия поставила в ЕС больше топлива, чем когда-либо прежде. Как поставщик, она теперь опережает Саудовскую Аравию. Вместе эти две страны заполняют большую часть пробела, который существовал в поставках топлива в Европу с начала февральского эмбарго. Но в отличие от Саудовской Аравии, Индия не является страной с огромными запасами нефти.

Индия не поддерживает санкции против Москвы и даже наоборот: если раньше импорт нефти из России был слишком дорогим и обременительным для индийских компаний из-за длинного морского пути, то с началом войны ситуация быстро изменилась, и Россия стала крупнейшим поставщиком нефти для Индии. В прошлом месяце страна импортировала до двух миллионов баррелей в день российской нефти, что составляет почти 40% ее национальных потребностей. До начала вторжения этот показатель составлял около 1%.

При этом тот факт, что часть нефти теперь может попасть в Европу – в переработанном виде – на самом деле не является незаконным. Потому что продукты переработки считаются индийскими. При этом в Индии нефтеперерабатывающий завод Вадинар почти на 50% принадлежит российской нефтяной компании "Роснефть".

Напомним, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый пакет санкций Европейского Союза против России содержит ограничения против ряда иностранных компаний, которые помогают Москве уклоняться от санкций.